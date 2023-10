Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle con la benedizione di Al Bano: nel cast in Georgia

Jasmine Carrisi sarà protagonista di Ballando con le Stelle. Non si tratta però di un colpo dell’ultim’ora di Milly Carlucci.

La figlia dell’artista di Cellino San Marco e Loredana Lecciso si misurerà con il ballo in Georgia nel talent omologo di quello italiano. L’indiscrezione è stata confermata dalla figlia di Albano Carrisi che ha rotto gli indugi dopo i rumors sulla sua partecipazione al programma in un’intervista rilasciata all’Adnkronos.

Jasmine Carrisi conferma la partecipazione a Ballando con le stelle in Georgia: ‘Sarà un’esperienza formativa’

”Felicissima perché so che sarà una bellissima esperienza formativa. É un grande impegno professionale e sono pronta ad affrontare questa sfida”, aggiunge la figlia di Loredana Lecciso. Jasmine, spiega che la proposta di partecipazione al programma è arrivata da un produttore televisivo georgiano che aveva lavorato con suo padre e che l’aveva notata: “Questo produttore mi ha chiamata e mi ha chiesto se volevo fare Ballando in Georgia ed io ho deciso di accettare. Partirò da sola a fine novembre per un paio di mesi”.

Al Bano che ti ha detto? ”Di dare il massimo e di divertirmi – aggiunge Jasmine – anche mia madre è molto contenta per me”.

Al Bano: ‘Per lei è una grande opportunità di crescita, ho chiesto a Loredana di starle vicino’

Sulla stessa lunghezza d’onda Al Bano: “Per lei è una bellissima esperienza e una grande opportunità di crescita – dice il cantante all’Adnkronos – Io in quel periodo tra l’altro sarò in Georgia perché avevo già in programma lì due concerti e un impegno televisivo per cui per almeno dieci giorni starò con lei”. Loredana (Lecciso, nda) che ne pensa di Jasmine in Georgia? ”É molto contenta – risponde Al Bano – Le ho chiesto di stare un po’ con Jasmine ma ancora non ha deciso. Per ora andrà da sola, vediamo”