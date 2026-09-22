Jennifer Eckhart trovata morta a 36 anni: la madre fa la tragica scoperta nella casa in Florida

Jennifer Eckhart

L’ex produttrice di Fox Business è stata trovata senza vita nella vasca da bagno

È stata la madre di Jennifer Eckhart a fare la tragica scoperta. La donna, 36 anni, è stata trovata morta sabato mattina nella sua abitazione in Florida, dopo che la madre aveva raggiunto la casa della figlia.

Secondo il rapporto dell’ufficio dello sceriffo della contea di Martin, ottenuto dalla stampa americana, Jennifer è stata trovata nella vasca da bagno del bagno principale. Gli agenti sono arrivati poco prima di mezzogiorno e un paramedico dei vigili del fuoco ne ha constatato il decesso alle 11:57.

Gli investigatori della scientifica e l’ufficio del medico legale sono stati successivamente coinvolti negli accertamenti. Vicino alla donna sarebbe stato trovato anche un piccolo coltello pieghevole, mentre il rapporto riferisce di gravi ferite da lacerazione.

La portavoce dell’ufficio dello sceriffo ha confermato che la morte è stata classificata come suicidio.

La denuncia contro Ed Henry e la battaglia durata cinque anni

Jennifer Eckhart era conosciuta per il suo lavoro nel mondo televisivo: aveva lavorato per sette anni a Fox Business come produttrice associata.

Nel 2020 il suo nome era diventato noto al grande pubblico dopo la denuncia nei confronti dell’allora conduttore di Fox News Ed Henry, che Eckhart aveva accusato di violenza sessuale. Henry aveva respinto le accuse, sostenendo che la relazione fosse consensuale.

Dopo la denuncia, Fox News licenziò Henry a seguito di un’indagine esterna. La rete aveva dichiarato di essere intervenuta dopo essere venuta a conoscenza delle accuse e di non aver ricevuto precedenti segnalazioni di molestie sessuali nei confronti del conduttore.

La vicenda giudiziaria è proseguita per anni, fino all’accordo extragiudiziale raggiunto nel 2025 tra Eckhart e Henry. All’epoca Jennifer aveva descritto la battaglia legale come estenuante e traumatizzante, spiegando di aver sentito un peso sollevarsi dopo l’accordo.

Dal trauma all’impegno per gli altri

Dopo quella lunga esperienza, Eckhart aveva trasformato la propria attività pubblica in un impegno a sostegno delle persone che avevano vissuto traumi.

Aveva fondato The Reinvented Project, organizzazione dedicata al sostegno dei sopravvissuti attraverso la terapia assistita dagli animali, e aveva creato il podcast REINVENTED with Jen Eckhart, pensato per dare spazio alle persone che avevano difficoltà a far sentire la propria voce.

«Ho trasformato il dolore in uno scopo», aveva dichiarato.

Il suo ultimo post su Instagram risaliva al 1° giugno. In quella pubblicazione aveva scritto di essere felice di tornare a condividere contenuti sui social e aveva parlato di «cose entusiasmanti» alle quali stava lavorando.

La morte di Jennifer Eckhart, a soli 36 anni, arriva quindi dopo una lunga esposizione pubblica e una vicenda giudiziaria durata cinque anni. Le autorità hanno classificato il decesso come suicidio.