Miss Italia 2026, trionfa Sarah Rizea: chi è la vincitrice e cosa è successo a Giulia Salemi dopo l’incoronazione lampo

Sarah Rizea è Miss Italia 2026

Sarah Rizea è Miss Italia 2026: subito dopo l’incoronazione il fuori programma

La nuova Miss Italia 2026 è Sarah Maria Rizea, Miss Liguria. Ma proprio nel momento più atteso della serata, quello dell’incoronazione, è arrivato anche un inatteso fuori programma.

La nuova reginetta è stata infatti travolta dall’entusiasmo delle altre finaliste, che si sono strette attorno a lei subito dopo la proclamazione. Nel movimento generale ha rischiato di essere coinvolta anche la conduttrice Giulia Salemi, con un momento di imbarazzo legato alla scollatura dell’abito.

Una scena che ha aggiunto un pizzico di sorpresa alla finale andata in scena al Castello di Santa Severa, in provincia di Roma, dove le 16 concorrenti si sono contese il titolo nell’ottantesima edizione del concorso con il nome Miss Italia.

La serata è stata trasmessa in diretta su RaiPlay e San Marino Tv, con Giulia Salemi alla conduzione. Una finale che ha visto il lungo racconto del percorso mentre si è arrivati rapidamente alla scrematura delle finaliste. Da 16 a 8, poi a 5 e infine l’incoronazione nel giro di 15 minuti. Scelta che ha diviso i telespettatori sui social.

Dal nuoto artistico alla corona: chi è Sarah Rizea

Dietro la corona c’è però una ragazza che arriva da un mondo molto diverso da quello delle passerelle.

Sarah Maria Rizea, savonese d’adozione, ha costruito buona parte della sua adolescenza nello sport. Fa parte della Nazionale assoluta di nuoto artistico e del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Il suo percorso agonistico è iniziato all’Aquatica Torino e l’ha portata fino alle competizioni internazionali.

Nel suo palmarès figurano l’argento agli Europei di Belgrado 2024 nel duo misto tecnico con Filippo Pelati e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima dello stesso anno. Nel 2024 ha conquistato anche il terzo posto alla World Cup Super Final di Budapest, mentre nel 2025 è arrivata un’altra terza piazza in Coppa del Mondo a Somabay.

«Nella mia carriera conto circa un centinaio di medaglie tra titoli nazionali e internazionali», ha raccontato Sarah.

Un curriculum costruito con allenamenti quotidiani, sacrifici e una disciplina che ora dovrà trasferire in un’esperienza completamente diversa, quella sotto i riflettori di Miss Italia.

La convocazione agli Europei di Parigi

Nel 2026 Rizea è stata convocata per gli Europei di Parigi. Nel gruppo azzurro era la prima riserva di Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, titolari nel duo femminile, di Ruggiero nel duo misto e della squadra.

Un’altra esperienza internazionale che si aggiunge a un percorso sportivo già ricco nonostante la giovane età.

Ora la vasca lascia spazio alle telecamere, alle passerelle e alla corona di Miss Italia 2026.

Il liceo linguistico, psicologia e il carattere della nuova Miss

Lontano dalla competizione sportiva e dal palcoscenico, Sarah si descrive come una ragazza «leale e comprensiva», indicando nella capacità di ascoltare uno dei propri punti di forza.

Tra i difetti riconosce invece di essere «frenetica e impaziente».

Quest’anno ha concluso il liceo linguistico e si è iscritta a psicologia, affiancando così al percorso sportivo un progetto di studi per il futuro.

La partecipazione a Miss Italia rappresenta quindi una nuova sfida per una ragazza abituata da anni alla pressione delle grandi competizioni.

Le altre finaliste e il podio

A contendersi il titolo erano arrivate 16 finaliste provenienti da diverse regioni italiane.

Sul podio, insieme alla nuova Miss Italia, sono salite Sara Genova, Miss Calabria, terza classificata, e Michela Meli, Miss Lazio che ha conteso a Rizea il trionfo finendo sul secondo gradino del podio.

A un passo dalla finale a tre si è fermata invece Marta Bunda, Miss Emilia, finita nei mesi precedenti anche al centro delle critiche degli hater dopo la conquista della fascia di Miss Bologna.

Durante la serata sono salite sul palco anche Denny Mendez, tornata a Miss Italia a 30 anni dal suo trionfo del 1996, e Annalisa Minetti.

La finale ha ripercorso inoltre le tappe affrontate dalle concorrenti durante l’Academy, cinque giorni di prove con altrettanti coach: Francesca Ambrosetti per il portamento, Fioretta Mari per la recitazione, Anna Vagli per la personalità, Giulia Ghiretti per lo sport e Gianmarco Chieregato per la fotografia, sotto la supervisione della patron Patrizia Mirigliani.

Sarah Rizea, dalla vasca alla passerella, ha superato anche quest’ultima prova. E ora è lei la nuova Miss Italia 2026.