Grande Fratello Vip, Valeria Marini scoppia a piangere e vuole lasciare la Casa: «Non sono un punching ball»

Valeria Marini vuole lasciare la casa del Grande Fratello

Valeria Marini crolla dopo le parole di Federica Morello

Sono bastati cinque giorni nella Casa del Grande Fratello Vip per far vacillare l’entusiasmo di Valeria Marini. La showgirl, 59 anni, è stata una delle protagoniste della terza puntata del reality e, dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni di Federica Morello, è scoppiata a piangere arrivando a prendere in considerazione l’idea di abbandonare il programma.

Le parole della modella ed ex volto di Ciao Darwin sono state mostrate alla concorrente durante la puntata. Morello, parlando con Piera Meloni, aveva messo in discussione il motivo della presenza nella Casa di alcune concorrenti più adulte.

«I più grandi vivono questa trasmissione in modo molto diverso da come la viviamo noi giovani», aveva detto, chiedendosi cosa importasse a Carmen e Valeria partecipare al reality. Poi la frase che ha fatto scattare la reazione della Marini: «Se la Marini andasse in nomination… lei ha fatto il GF Vip 647 volte».

Un giudizio che Valeria ha vissuto come un attacco personale.

«Non sono un punching ball»: lo sfogo davanti alle compagne

Dopo aver ascoltato le parole della concorrente, la Marini ha spiegato perché quelle frasi l’abbiano colpita così profondamente.

«Tu non puoi giudicarmi, perché tu non sai cosa rappresenta per me questo programma. Prima di parlare, avvicinati a me e chiedi», ha detto la showgirl.

Per Valeria, il Grande Fratello Vip rappresenta qualcosa che va oltre il semplice gioco televisivo: «Mi fa uscire da una situazione di sofferenza e difficoltà. Il Grande Fratello per me è una rinascita. Qui dentro c’è spazio per tutti».

Poi, durante un momento di sconforto, è arrivato lo sfogo più duro.

«Non sono un punching ball. Mi sono sentita attaccata. A me piace che gli altri abbiano lo stesso spazio mio. Il mio spirito è quello di fare gruppo e divertirci insieme, sono tornata qui per questo».

La showgirl ha spiegato di sentirsi particolarmente fragile anche per una serie di circostanze personali: «Forse è un accumulo di cose, di stanchezza e di debolezza. Sono qui, sono lontana da mia madre e dai miei affetti».

«Me ne voglio andare»: Valeria pensa di lasciare il reality

Il momento più delicato è arrivato poco prima delle nomination. Valeria Marini ha confidato alle compagne di voler abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip.

Durante un blocco pubblicitario, mentre il reality continuava a essere seguito su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, la Marini si è lasciata andare a uno sfogo ancora più netto.

«Sono venuta qui per stare bene e certe cose non mi piacciono. Non sono un pezzo di carne da colpire. Tutti che infieriscono su di me. Non mi diverto a essere trattata così».

Poi la frase che ha fatto capire quanto fosse arrivata al limite: «Io non posso stare qui con certe persone, me ne voglio andare, ho deciso me ne voglio andare via».

E ancora: «No ragazze, non mi diverto più. Come fate senza di me? Starete meglio. Mi dispiace, io vado via. Ho deciso, me ne voglio andare. Ero venuta per stare in una bella compagnia, ma qui manca il rispetto umano».

Ilary Blasi interviene, le amiche cercano di convincerla a restare

Anche Ilary Blasi ha notato il momento di difficoltà della concorrente, che ha cercato di spiegare cosa avesse provocato il suo crollo emotivo.

«Merito rispetto perché rispetto gli altri, non mi diverto a essere trattata così», ha detto Valeria.

La showgirl ha ribadito di essere entrata nella Casa con un obiettivo preciso: «Il mio spirito è fare gruppo, tirare fuori il meglio che c’è. Il Grande Fratello è un programma che amo, che voglio fare con entusiasmo, ma ogni volta mi sento attaccata».

A starle vicino sono state Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Megan Ria, che hanno provato a tirarle su il morale invitandola a non concentrarsi sulle parole di una singola concorrente.

La stessa Marini, poco dopo, ha cercato di ritrovare la propria determinazione: «Io voglio fare gruppo e dare a tutti spazio».

Per ora resta dunque da capire se lo sfogo sia stato soltanto il momento più difficile dei primi giorni nella Casa oppure se Valeria Marini sia davvero intenzionata a lasciare il Grande Fratello Vip.