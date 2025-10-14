Jolanda Renga

“Ti rovinerò la vita”: la minaccia ricevuta da Jolanda Renga

Un messaggio minaccioso, una richiesta di denaro e un riferimento diretto ai genitori, Ambra Angiolini e Francesco Renga.

È l’incubo vissuto da Jolanda Renga, 21 anni, che ha raccontato su Instagram di aver ricevuto un messaggio di estorsione sessuale:

“Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita.”

La reazione: “Non fatevi intimidire, cercate aiuto”

Jolanda Renga ha bloccato subito il numero, allertato i genitori e presentato denuncia alle forze dell’ordine.

Poi, con lucidità e coraggio, ha condiviso pubblicamente la vicenda per sensibilizzare le altre ragazze vittime di minacce simili.

“Nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata. Non date soldi, non rispondete e rivolgetevi subito alla polizia”, ha scritto in una story.

L’ipotesi dell’intelligenza artificiale e il valore della denuncia

Jolanda ha dichiarato di essere certa che non esistono sue foto intime, ma di aver temuto la possibilità di un fotomontaggio realizzato con intelligenza artificiale.

Un fenomeno sempre più diffuso, che moltiplica i casi di deepfake a scopo di ricatto.

La Stories pubblicata da Jolanda Renga

Un messaggio di forza e consapevolezza

La figlia d’arte ha trasformato una minaccia in un messaggio di forza:

“Ho avuto paura, ma non mi sono fatta zittire. Spero che la mia esperienza serva a chi dovesse trovarsi nella stessa situazione.”

Un esempio positivo di educazione digitale e autodifesa online, in un’epoca in cui il cyberbullismo e la violenza digitale colpiscono sempre più giovani.