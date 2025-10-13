Uomini e Donne, nuove tensioni in studio: lite tra Cinzia, Mario e Enrico, la decisione di Jakub

Jakub ha preso una decisione dopo l'ennesimo confronto con Cristiana a Uomini e Donne

Uomini e donne, scontro in studio tra Cinzia, Mario e Enrico nella registrazione del 13 ottobre

Nuova registrazione movimentata per Uomini e Donne, quella del 13 ottobre, come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Protagonista assoluta della puntata è Cinzia Paolini, la dama di Salerno, chiamata al centro studio insieme a Mario Lenti e Enrico.

Fin dalle prime battute, gli animi si accendono: Mario accusa Cinzia ed Enrico di essersi messi d’accordo per apparire in coppia e ingannare il pubblico. Nonostante le tensioni e i sospetti, Lenti sorprende tutti accettando di proseguire la conoscenza: “Stasera usciamo a cena insieme”, annuncia, lasciando il pubblico e Maria De Filippi visibilmente perplessi.

“Se pensi che Cinzia non sia sincera, che senso ha continuare?” – gli chiede la conduttrice, mentre in studio cala un misto di curiosità e incredulità.

Nuove conoscenze e addii nel parterre

Nel frattempo, Roberto aggiorna il pubblico sulle sue frequentazioni: chiude con Rosanna Siino, ma decide di continuare con Gloria Nicoletti, con la quale sembra esserci un feeling crescente.

Federico Mastrostefano, invece, accoglie due nuove dame, ma dopo i primi scambi decide di tenere solo una delle due, preferendo concentrarsi su una conoscenza più approfondita.

A sorpresa, nel parterre torna Paolo, un volto noto al pubblico del programma, già protagonista in una passata edizione. Il suo ritorno suscita curiosità tra dame e cavalieri.

Il caso Cristiana: scintille con Jakub e addio a Federico

La seconda parte della registrazione è dedicata a Cristiana Anania, al centro di una discussione accesa con Jakub. Dopo un confronto teso dietro le quinte, il corteggiatore decide di autoeliminarsi, deluso dal comportamento della tronista.

Cristiana non lo trattiene, anzi si mostra fredda. Tuttavia, poco dopo arriva un altro colpo di scena: la tronista annulla l’esterna con Federico, preferendo uscire con Ernesto. La decisione provoca la reazione del corteggiatore, che furioso lascia lo studio.

Questa volta, però, Cristiana lo rincorre dietro le quinte, lasciando Ernesto da solo al centro dello studio, davanti a un pubblico diviso tra stupore e disapprovazione.

Un clima sempre più teso

La puntata, tra accuse, gelosie e colpi di scena, conferma il clima teso e imprevedibile di questa stagione di Uomini e Donne.

Le dinamiche tra dame e cavalieri si intrecciano con continui cambi di fronte, creando una trama sempre più vicina a quella di una soap.

Il pubblico, come sempre, si divide: c’è chi tifa per Mario e Cinzia, chi non crede alla loro sincerità e chi attende già la prossima registrazione per capire se la cena tra i due sarà l’inizio di una storia o l’ennesimo colpo di scena.