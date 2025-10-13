Notizie Audaci

Alessandra Amoroso rompe il silenzio: ‘Fake news sulla salute di Penelope, è tutto falso’

Pubblicato: 13 Ott, 2025 - ore: 18:06 #Alessandra Amoroso, #Penelope
Alessandra Amoroso con Valerio PastoreAlessandra Amoroso con il partner Valerio Pastore

La cantante risponde alle false notizie sulla figlia

Alessandra Amoroso, recentemente diventata mamma della piccola Penelope, ha deciso di rompere il silenzio dopo la circolazione di notizie false sui social riguardo le condizioni di salute della bambina.
La piccola Penelope, prima figlia della cantante e del compagno Valerio Pastore, è stata oggetto di voci infondate che parlavano di problemi di sviluppo osseo.

“Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie”, ha scritto Alessandra in un post su Facebook, commentando le notizie circolate negli ultimi giorni.

Fake news diffuse sui social

Tra le affermazioni false circolate:

  • “La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi correttamente”
  • “Le condizioni della bambina sono più serie di quanto immaginassi”
  • “Il dottore che ha trattato la bambina sorprende tutti quando parla della situazione”

Tutte queste notizie sono state smentite con fermezza dalla cantante, che ha voluto chiarire che Penelope sta bene e non ha alcun problema di salute.

La visita dall’osteopata

Alessandra Amoroso ha recentemente portato la figlia da un osteopata a Roma, specializzato nella cura di neonati e bambini. Il professionista ha condiviso sui social una foto della cantante con la piccola, spiegando:

“La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni. Ma da una ventina di giorni, la conosce anche la nuova arrivata Penelope, che per 9 mesi è stata l’unica a sentire la voce della mamma dall’interno”.

La foto è stata però strumentalizzata, dando origine alle voci infondate che la cantante ha deciso di smentire pubblicamente.

Il messaggio di Alessandra

Con il suo post su Facebook, Alessandra Amoroso ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: protezione della propria famiglia e condanna alle fake news.
La cantante ha espresso amarezza e stupore per la cattiveria diffusa online, sottolineando l’importanza di rispettare la privacy e il benessere della figlia.

“Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”, ha concluso Alessandra, mettendo fine alle speculazioni sui social.

Momento di gioia familiare

Nonostante le polemiche online, Alessandra Amoroso sta vivendo un momento di grande felicità familiare. La nascita di Penelope rappresenta un capitolo speciale della vita della cantante salentina, che condivide raramente momenti privati, ma che in questo caso ha scelto di intervenire per difendere la figlia e chiarire la verità.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

