Enrica Bonaccorti: ‘Accusata di non aver partecipato al ricordo di Baudo’

Enrica Bonaccorti

Enrico Bonaccorti sui social: ‘Ho smesso di nascondermi, grazie per il vostro affetto’

Dopo giorni di silenzio e grande preoccupazione tra i fan, Enrica Bonaccorti è tornata a parlare pubblicamente, affidando ai social un lungo e commosso messaggio. L’attrice e conduttrice, volto amatissimo della televisione italiana, ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto dopo aver raccontato apertamente della sua malattia, che l’ha costretta a ritirarsi dalle scene per un periodo.

“Mi avete stravolta con il vostro affetto! Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno”, ha scritto la Bonaccorti. “Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto”.

Un messaggio che ha toccato il cuore dei suoi follower, tra i quali moltissimi volti noti dello spettacolo e colleghi che hanno voluto manifestarle vicinanza e stima.

“Mi sono liberata dal senso di colpa”

Nel suo post, la conduttrice ha voluto anche spiegare cosa ha significato per lei tornare a comunicare apertamente, dopo mesi difficili segnati dalla malattia e da un progressivo isolamento.

“Mi sono liberata del senso di colpa di non rispondere più a nessuno – scrive – di essere scomparsa anche coi più cari amici che hanno pensato che ce l’avessi con loro. O con il pubblico che mi accusava di non aver partecipato nemmeno al ricordo di Pippo Baudo e di essere rimasta in vacanza. Altro che vacanza…”.

Parole che raccontano il peso della solitudine e della fragilità, ma anche il coraggio di affrontare la malattia a viso aperto.

“La sincerità è la mia forza”

Come sempre, la Bonaccorti non ha perso il suo tratto più autentico: la sincerità. Nel post ha spiegato di sentirsi “a disagio” quando è costretta a nascondersi o a fingere.

“Sono abituata alla sincerità, sono a disagio altrimenti. Dai vostri messaggi ho capito da quanto bene sono circondata e anche da quanti hanno attraversato lo stesso momento. Grazie per aver condiviso la vostra esperienza, anche questo mi ha dato forza e speranza.”

L’artista, che negli ultimi anni si è dedicata soprattutto alla radio e alla scrittura, ha spesso parlato dell’importanza di accettare la vulnerabilità come segno di forza.

“Non mi nasconderò più”

Nella parte finale del messaggio, Enrica Bonaccorti accenna alle sue attuali condizioni di salute, pur senza entrare nei dettagli:

“Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno. In ogni caso non mi nasconderò più. Vi abbraccio forte forte.”

Una promessa che suona come un impegno di vita, e che i suoi fan hanno accolto con affetto e ammirazione. In poche ore, il post ha raccolto migliaia di commenti e messaggi di sostegno.

La conduttrice, oggi 75enne, è da sempre simbolo di eleganza e spontaneità. Il suo ritorno sui social segna una rinascita pubblica e personale, con la forza di chi ha deciso di affrontare la malattia senza più paura.