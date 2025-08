Kelley Mack, morta a 33 anni l’attrice di The Walking Dead: le cause del decesso

Kelley Mack

Kelley Mack stroncata dal glioma al sistema nervoso centrale

Kelley Mack, attrice statunitense celebre per aver interpretato Addy nella nona stagione della serie cult The Walking Dead (2018-2019), è scomparsa all’età di 33 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia dell’attrice che ha rivelato come la causa del decesso sia stata un glioma al sistema nervoso centrale, malattia contro cui Kelley ha lottato fino alla fine.

La morte è avvenuta nella sua città natale, Cincinnati, in Ohio, sabato sera (2 agosto), in un momento di serenità, con la madre Kristen e la zia Karen al suo fianco.

Il messaggio della famiglia e il ricordo affettuoso

Attraverso i canali social ufficiali, i familiari hanno condiviso un toccante messaggio:

“È con un dolore indelebile che annunciamo la scomparsa della nostra amata Kelley. Una luce così brillante e appassionata ha compiuto il suo passaggio oltre questa vita, verso quel luogo dove, prima o poi, tutti noi ci ritroveremo.”

I familiari hanno inoltre raccontato di aver percepito la sua presenza “sotto forma di farfalle”, simbolo di trasformazione e continuità spirituale, e hanno sottolineato quanto Kelley abbia amato profondamente le persone a lei care.

La sorella Kathryn ha aggiunto un commovente tributo, definendo Kelley una donna coraggiosa e “una tosta figlia di buona donna”, fiera della sua forza nel superare ogni difficoltà, fino al momento del passaggio finale.

Carriera e passioni di Kelley Mack

Kelley Mack era molto più di un’attrice emergente nel panorama televisivo americano. Oltre al ruolo di Addy in The Walking Dead, aveva recitato in serie TV di successo come 9-1-1 (2019) e Chicago Med (2022). La sua voce ha dato vita anche a personaggi iconici, come Gwen Stacy nel film Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) in alcune promozioni, oltre a partecipare a spot pubblicitari per marchi come Hyundai (2024).

Nel cinema, Kelley ha lavorato in titoli come Broadcast Signal Intrusion (2021) e Delicate Arch (2024), con un film in uscita nel 2025 intitolato Universal.

Origini e formazione

Nata il 10 luglio 1992 come Kelley Lynne Klebenow, Kelley è cresciuta in diversi stati americani tra cui Ohio, Missouri, Connecticut, North Carolina e Illinois. Fin da bambina ha mostrato un forte interesse per la narrazione, iniziando a girare video con una videocamera regalata. La passione per la recitazione l’ha portata a studiare cinematografia alla Chapman University di Los Angeles, laureandosi dopo il diploma alla Hinsdale Central High School.

Con la madre Kristen, Kelley ha anche scritto diverse sceneggiature, tra cui On the Black, una storia ambientata nel baseball universitario degli anni ’50, ispirata ai nonni materni.

Vita privata e interessi

Oltre alla carriera artistica, Kelley Mack era una persona poliedrica con molte passioni: amava il tennis, l’escursionismo, il pickleball, il ciclismo e suonava il pianoforte. Era appassionata di viaggi, fantasy football, musica country e aveva anche una simpatia particolare per parlare con accento britannico.

Nel tempo libero, apprezzava il cioccolato fondente, il bourbon e il popcorn, così come la compagnia degli animali, sia reali che di peluche.

L’eredità e le celebrazioni commemorative

Kelley lascia un vuoto profondo nella sua famiglia, composta dai genitori Kristen e Lindsay, dalla sorella Kathryn, dal fratello Parker (anch’egli attore), dai nonni Lois e Larry, e dal compagno Logan, definito “carissimo fidanzato”.

Una cerimonia pubblica in memoria di Kelley Mack si terrà il 16 agosto alle ore 13:00 presso il Glendale Lyceum di Glendale, Ohio. Un secondo evento dedicato a amici e colleghi è previsto a Los Angeles.

La famiglia ha concluso con un messaggio di ringraziamento e speranza:

“Il suo spirito vibrante, la passione creativa e la dedizione al racconto hanno lasciato un segno indelebile in chi l’ha conosciuta e negli spettatori che ha saputo affascinare con il suo lavoro.”