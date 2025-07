Malcolm-Jamal Warner morto annegato in Costa Rica: Theo de I Robinson aveva 54 anni

L'attore interpretava Theo Huxtable ne I Robinson

Malcolm-Jamal Warner, noto per il ruolo di Theo Huxtable nella sitcom “I Robinson”, è morto a 54 anni dopo essere annegato mentre nuotava con la famiglia in Costa Rica. L’attore è stato trascinato da una forte corrente oceanica.

Dove e come è morto Malcolm-Jamal Warner?

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, Warner si trovava a Playa Grande, nella città di Cocles, nella provincia caraibica di Limón, quando è stato risucchiato da una corrente mentre nuotava con la famiglia nel primo pomeriggio di domenica 20 luglio. Alcuni presenti hanno tentato di aiutarlo, ma ogni sforzo è stato vano: la Croce Rossa ha dichiarato il decesso sul posto per annegamento da asfissia.

Quando è stato ritrovato il corpo?

Il corpo dell’attore è stato recuperato solo nel tardo pomeriggio, alcune ore dopo l’incidente. Lunedì, la Polizia Investigativa Giudiziaria della Costa Rica ha confermato alla CNN i dettagli della tragedia, che ha colpito duramente sia la sua famiglia che il mondo dello spettacolo.

Chi era Malcolm-Jamal Warner? La carriera tra tv, musica e podcast

Quale ruolo lo ha reso celebre?

Warner è stato Theo Huxtable, l’unico figlio maschio nella famiglia protagonista della sitcom I Robinson – negli States The Cosby Show -, andata in onda dal 1984 al 1992. Il suo personaggio ha accompagnato una generazione intera negli Stati Uniti e nel mondo, rendendolo un’icona della tv anni ’80. Aveva solo 14 anni quando fu scelto per il ruolo.

Cosa ha fatto dopo “I Robinson”?

La carriera di Warner non si è fermata lì: ha recitato in “Malcolm & Eddie”, ha prestato la voce in diverse serie animate e ha vinto un Grammy Award nel 2015 per la sua collaborazione in una produzione spoken word. Inoltre, negli ultimi anni era diventato anche podcaster con “Not All Hood”, il cui ultimo episodio è uscito solo tre giorni prima della sua morte.

Malcolm-Jamal Warner e Bill Cosby: un legame controverso

Nel 2023, nonostante lo scandalo che ha travolto Bill Cosby, Warner ha affermato pubblicamente:

“So di parlare per tutti i componenti del cast quando dico che ‘The Cosby Show’ è qualcosa di cui siamo ancora fieri.”

Una frase che sottolinea quanto l’impatto culturale della serie fosse per lui ancora motivo di orgoglio, al di là delle controversie giudiziarie del protagonista Cosby.

Vita privata: chi lascia Malcolm-Jamal Warner?

L’attore era sposato e padre di una figlia, anche se aveva scelto di mantenere il massimo riserbo sull’identità della sua famiglia. Originario del New Jersey, aveva cominciato a recitare all’età di 9 anni e si era costruito un seguito fedele grazie al suo talento e alla sua versatilità.