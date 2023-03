La tv dei 100 e uno, spunta un filmato di Megan Ria di Amici che balla la pizzica con Chiambretti (VIDEO)

L’esordio televisivo di Megan Ria è avvenuta molto tempo prima che la ballerina approdasse alla scuola di Amici. Non è sfuggito ai fan del programma un filmato mandato in onda nel corso della puntata del 15 marzo de La tv dei 100 e uno condotta da Piero Chiambretti.

Chiambretti ha mostrato a Paolo Bonolis il filmato della sua partecipazione a Chi ha incastrato Peter Pan?

Tra gli ospiti in studio Paolo Bonolis che in passato ha condotto Chi ha incastrato Peter Pan?, trasmissione televisiva che vedeva protagonisti i bambini e che richiama il format lanciato da Chiambretti . Quest’ultimo ha mostrato una clip della sua ospitata al programma di Bonolis nel 2009 e che è assente dai palinsesti Mediaset dal 2017. Nella circostanza Pierino la peste non si sottrae alle richieste dei bambini.

A La Tv dei 100 e 1 la clip della performance di Megan Ria bambina con Piero Chiambretti

Senza alcun timore una ragazzina gli chiede di ballare la pizzica con lei. Chiambretti accetta e senza saperlo balla con Megan Ria che 13 anni dopo è tornata in tv dalla porta principale guadagnando la maglia oro che vale il serale di Amici. Il filmato dell’allieva ballerina mostrato durante la prima puntata de La tv dei 100 e uno

è diventato rapidamente virale.