Isola dei Famosi 2025: naufraghi divisi tra giovani e over, ecco il cast completo

Mercoledì 7 maggio 2025 debutta su Canale 5 una nuova attesissima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Veronica Gentili con Simona Ventura, ex guida del reality, opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato. Al suo fianco, venti concorrenti divisi in due squadre: da una parte i “Giovani”, dall’altra gli “Over”. Una strategia voluta per bilanciare dinamiche, personalità e resistenza fisica in un reality che si preannuncia combattuto come non mai.

Il team Over: tra vecchie glorie, prime volte e tensioni in arrivo

Il gruppo degli Over 40 è senza dubbio quello che attira maggiori attenzioni. Tra nomi storici e personaggi pronti a mettersi in gioco in modo inedito, la curiosità è altissima:

Mario Adinolfi : ex politico e opinionista, pronto a rinunciare al comfort per rilanciarsi mediaticamente.

: ex politico e opinionista, pronto a rinunciare al comfort per rilanciarsi mediaticamente. Patrizia Rossetti : nota conduttrice alle prese con l’astinenza da sigaretta.

: nota conduttrice alle prese con l’astinenza da sigaretta. Antonella Mosetti : ex showgirl che dovrà convivere con le telecamere e – ironia della sorte – con i commenti di Simona Ventura , che in passato l’ha licenziata.

: ex showgirl che dovrà convivere con le telecamere e – ironia della sorte – con i commenti di , che in passato l’ha licenziata. Alessia Fabiani : ex Letterina e vecchia conoscenza del gossip italiano.

: ex Letterina e vecchia conoscenza del gossip italiano. Mirko Frezza : attore dal passato complicato, già visto in Pechino Express.

: attore dal passato complicato, già visto in Pechino Express. Paolo Vallesi : cantante noto negli anni ’90, in cerca di una nuova visibilità.

: cantante noto negli anni ’90, in cerca di una nuova visibilità. Cristina Plevani : vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, 25 anni dopo torna nel mondo dei reality.

: vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, 25 anni dopo torna nel mondo dei reality. Omar Fantini e Loredana Cannata : due volti noti che si cimentano per la prima volta in un format del genere.

e : due volti noti che si cimentano per la prima volta in un format del genere. In forse ma quasi certo: Dino Giarrusso, ex parlamentare europeo ed ex inviato de Le Iene.

Un gruppo eterogeneo che promette scintille tra rivalità, ruggini del passato e nuove alleanze.

Alluuuuuura, al cast dell'#IsolaDeiFamosi manca ora soltanto un nome. Non ha ancora firmato (e non è detto che lo faccia).



Si tratta di #DinoGiarrusso pic.twitter.com/ycVm9FxY2q — Davide Maggio (@davidemaggio) April 29, 2025

I giovani naufraghi: tra TikTok, reality e curve mozzafiato

Il team dei Giovani punta tutto sull’energia e sull’appeal social. Ecco i 10 componenti ufficiali (alcuni dei quali sono vere sorprese):

Teresanna Pugliese : ex tronista di Uomini e Donne, già vista al Grande Fratello VIP.

: ex tronista di Uomini e Donne, già vista al Grande Fratello VIP. Nunzio Stancampiano : ballerino ex Amici, spesso protagonista di gossip amorosi.

: ballerino ex Amici, spesso protagonista di gossip amorosi. Lorenzo Tano : figlio del celebre Rocco Siffredi, già a Ballando con le Stelle.

: figlio del celebre Rocco Siffredi, già a Ballando con le Stelle. Samuele Bragelli (Spadino) : da Italia Shore, portavoce del trash senza filtri.

: da Italia Shore, portavoce del trash senza filtri. Camila Giorgi : tennista di fama internazionale, pronta alla sfida in un contesto molto diverso dal campo da gioco.

: tennista di fama internazionale, pronta alla sfida in un contesto molto diverso dal campo da gioco. Chiara Balestrieri : nome emerso da recenti casi di cronaca, presente per raccontarsi sotto una nuova luce.

: nome emerso da recenti casi di cronaca, presente per raccontarsi sotto una nuova luce. Carly Tommasini : attivista transgender molto seguita sui social, rappresenta la quota LGBTQ+.

: attivista transgender molto seguita sui social, rappresenta la quota LGBTQ+. Angelo Famao : cantante neomelodico famoso nel Sud Italia, porta con sé la sua fanbase giovane.

: cantante neomelodico famoso nel Sud Italia, porta con sé la sua fanbase giovane. Leonardo Brum : modello brasiliano, vera e propria “quota manzo”.

: modello brasiliano, vera e propria “quota manzo”. Ibiza Altea: modella e influencer, anche nel cast del nuovo Too Hot To Handle Italia su Netflix.

Icona dei reality, combattiva e determinata: Cristina Plevani torna in TV sbarcando sull’#Isola, più carica che mai!



L’Isola dei Famosi, dal 7 maggio su #Canale5 e @MedInfinityIT 🏝️ pic.twitter.com/qLzVjMELX6 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2025

Le premesse per un’edizione memorabile

Con un cast così variegato e spigoloso, la nuova Isola dei Famosi 2025 promette di essere tra le edizioni più imprevedibili di sempre. La divisione tra generazioni potrebbe creare scontri frontali, ma anche momenti di grande umanità. Veronica Gentili, al suo debutto nella conduzione di un reality, avrà il compito di tenere unito lo show e gestire dinamiche potenzialmente esplosive. Il pubblico è già diviso tra nostalgici e fan dei nuovi volti, ma tutti sono d’accordo su una cosa: lo spettacolo sarà garantito.

Il ritmo latino sta arrivando in Honduras: Nunzio Stancampiano è pronto a far ballare tutta l’#Isola 💃🕺



L’Isola dei Famosi, dal 7 maggio su #Canale5 e @MedInfinityIT 🏝️@BanijayItalia @QuiMediaset_it pic.twitter.com/1VFCqLtqWT — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2025