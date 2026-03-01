‘Ce lo siamo studiato per vincerlo’: Lda e Aka7even dominano il FantaSanremo e alzano il trofeo a Domenica In

LDA E AKA7en hanno vinto il FantaSanremo

Si sono presentati negli studi di Domenica In con il trofeo tra le mani e le idee chiarissime: “Questo è il premio più importante per noi”.

A vincere il FantaSanremo 2026 è stata la coppia formata da Lda e Aka7even, protagonisti assoluti del gioco parallelo al Festival di Sanremo che ogni anno appassiona milioni di utenti.

La parola chiave è netta: Lda Aka7even FantaSanremo 2026 classifica. E i numeri parlano chiaro.

Una vittoria studiata nei dettagli

“Ce li siamo studiati, volevamo vincerlo. Ci tenevamo a vincerlo”, ha spiegato Aka7even in diretta.

Lo stratega? Lda, definito scherzosamente “un professore”.

“Io stavo in camerino e studiavo tutti i punti da fare con il palco. Questo gioco aiuta tantissimo perché non ti fa vivere l’ansia del palco e ti fa capire che la musica la devi vivere sempre come un gioco”, ha raccontato Lda, figlio di Gigi D’Alessio, dialogando con Mara Venier, che ha ricordato come anche Elettra Lamborghini in passato ambisse fortemente al trofeo del FantaSanremo.

Non improvvisazione, quindi, ma strategia mirata: bonus calcolati, dinamiche comprese, gestione attenta di ogni dettaglio.

La classifica (ancora provvisoria) del FantaSanremo 2026

L’edizione 2026 si è ufficialmente chiusa, anche se la classifica resta provvisoria: l’ufficialità arriverà nelle prossime ore sui canali social degli organizzatori. Tuttavia, il primo posto di Lda e Aka7even non è in discussione.

Ecco la graduatoria aggiornata:

Lda e Aka7even – 780 punti Le Bambole di Pezza – 570 punti Samurai Jay – 487 punti Sal Da Vinci – 480 punti

Fanalini di coda Renga e Raf, rispettivamente 28° e 29°, mentre ultimo risulta Chiello con appena 80 punti totalizzati.

Un distacco importante: oltre 200 punti separano i vincitori dalle Bambole di Pezza. Un dominio netto.

Come funziona il FantaSanremo

Il FantaSanremo è un gioco ispirato al Fantacalcio e legato al Festival.

Ogni partecipante ha a disposizione 100 “baudi” per acquistare 7 artisti in gara. Deve poi schierare:

5 titolari

2 riserve

1 capitano

Ogni sera, tra premi, piazzamenti, bonus e malus, viene calcolato un punteggio che determina la classifica generale.

Il risultato finale non dipende solo dalla posizione al Festival, ma da una serie di dinamiche spettacolari e comportamentali che trasformano ogni gesto sul palco in potenziale punteggio.

Un gioco che ormai è parte del Festival

Anche quest’anno la partecipazione è stata altissima. Il FantaSanremo non è più un semplice passatempo: è diventato un fenomeno culturale che influenza strategie, performance e perfino interazioni tra artisti.

E mentre si attende l’ufficializzazione definitiva della classifica, una cosa è certa: Lda e Aka7even resteranno i vincitori dell’edizione 2026, con 780 punti che difficilmente qualcuno potrà mettere in discussione.