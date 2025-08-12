Notizie Audaci

Lina Bina, morta a 24 anni la star di OnlyFans Miss John Dough: le cause della morte

12 Ago, 2025
Lina Bina è morta all'età di 24 anni

Lina Bina, influencer e star di OnlyFans, è scomparsa a soli 24 anni

Lina Bina, nota sui social media come Miss John Dough, è stata trovata morta il 5 agosto all’età di 24 anni. La giovane influencer e attrice di film per adulti ha lasciato un vuoto profondo nella comunità digitale e nell’industria dell’intrattenimento per adulti. La notizia della sua scomparsa, confermata dalla famiglia e dalla collega Coco Bliss, ha sconvolto fan e colleghi.

Cause del decesso: complicazioni da coagulo di sangue

Sebbene inizialmente la causa della morte non fosse nota, fonti familiari hanno successivamente riferito che Lina Bina è deceduta a seguito di complicazioni legate a un coagulo di sangue nel cuore e nel collo. Secondo il medico legale della contea di Polk, in Florida, la causa esatta deve ancora essere determinata con precisione, ma le prime indagini confermano questa ipotesi.

Il dolore della famiglia e le parole dei cari

La sorella Moni ha espresso il proprio sgomento e incredulità davanti alla tragedia: «Non posso credere che tu te ne sia andata davvero… stamattina mi sono svegliata sperando che fosse solo un incubo». Anche il cugino Miguel Santiago ha condiviso il suo shock, invitando tutti a tenere vicino chi amano, perché «non si sa mai quando sarà l’ultima volta».

L’impatto sui social e la comunità digitale

Lina Bina vantava una solida presenza social, con oltre 191.000 follower su TikTok e più di 500.000 su X, oltre al suo profilo OnlyFans dove pubblicava contenuti espliciti. Il suo ultimo post su TikTok risale al 12 giugno, mentre l’ultimo accesso su X è stato il 1° agosto, quando ha pubblicato un messaggio in cui confessava di attraversare un momento difficile. Pochi giorni dopo, è arrivata la tragica notizia della sua morte.

Riflessioni sulle pressioni e la salute mentale dei giovani creator

La scomparsa di Lina Bina ha riacceso il dibattito sulle difficili condizioni di salute fisica e mentale a cui sono sottoposti molti giovani che lavorano sulle piattaforme di contenuti per adulti e social media. L’industria e la comunità digitale si interrogano sulle pressioni sociali, mediatiche e psicologiche che questi creator affrontano quotidianamente.

Cordoglio e testimonianze di amicizia

Molti fan e colleghi hanno espresso cordoglio e sgomento sotto ai suoi ultimi post. La creatrice di contenuti Sweet Monae ha ricordato Lina come una persona amorevole e leale, sottolineando quanto la notizia della sua morte sembri irreale. Monae ha celebrato la sua amicizia con Lina definendola «una persona premurosa e sincera».

