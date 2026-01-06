Notizie Audaci

Lotteria Italia, biglietti vincenti: Roma fa jackpot ad Affari Tuoi, una regione fa incetta di super premi

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 6 Gen, 2026 - ore: 23:59 #biglietti vincenti Lotteria Italia 2026, #Lazio, #Roma
Affari Tuoi accende l’Epifania con i super premi della Lotteria Italia

La puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio, condotta da Stefano De Martino, ha trasformato l’Epifania in una serata ad alta tensione e milioni di euro. In diretta su Rai 1 sono stati annunciati i super premi della Lotteria Italia, attesi da settimane da milioni di italiani.

Un appuntamento ormai rituale, che quest’anno ha registrato ascolti elevati anche grazie all’abbinamento con il game show di punta del preserale Rai. E quando sono state comunicate le serie vincenti, l’attenzione si è spostata tutta su una regione che ha letteralmente dominato l’estrazione.

Una regione fa festa: il Lazio protagonista assoluto

A rubare la scena è stato il Lazio, che ha centrato tre super premi su cinque, incluso quello più ambito: il primo premio da 5 milioni di euro. Una concentrazione di vincite che ha scatenato l’entusiasmo in studio e sui social, dove il pubblico ha iniziato immediatamente a incrociare numeri, simboli e località.

Roma, in particolare, è diventata l’epicentro emotivo della serata, anticipata di pochi secondi in diretta da Claudia Gerini, ospite speciale, che ha involontariamente fatto intuire l’arrivo del premio massimo nella Capitale.

I super premi annunciati in diretta: tutte le serie vincenti

Nel corso della puntata speciale sono state comunicate ufficialmente le cinque serie vincenti di Prima categoria, ciascuna abbinata a un simbolo portafortuna e a uno degli ospiti della serata:

  • Serie Q 331024 – venduto ad Albano Laziale (Roma)
    💶 1 milione di euro
    🐞 Abbinato alla coccinella di Nino Frassica
  • Serie D 019458 – venduto a Jerzu (Nuoro)
    💶 1,5 milioni di euro
    🍀 Abbinato al quadrifoglio di Francesca Chillemi
  • Serie L 430243 – venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia)
    💶 2 milioni di euro
    🧲 Abbinato al ferro di cavallo di Noemi
  • Serie E 334755 – venduto a Ciampino (Roma)
    💶 2,5 milioni di euro
    🪬 Abbinato al corno di Rocco Hunt
  • Serie T 270462 – venduto a Roma
    💶 5 milioni di euro
    🦉 Abbinato alla civetta di Claudia Gerini

Un’escalation di premi che ha accompagnato il pubblico fino all’ultimo annuncio, con la Capitale che ha chiuso la serata nel modo più spettacolare possibile.

Stefano De Martino showman della serata dei sogni

Stefano De Martino ha gestito la puntata con ritmo e leggerezza, alternando tensione, spettacolo e momenti ironici. Il format di Affari Tuoi, ormai perfettamente integrato con la Lotteria Italia, si conferma uno degli strumenti più efficaci per rilanciare il gioco tradizionale anche tra le fasce più giovani.

Nel corso delle settimane precedenti, grazie alle puntate quotidiane, erano già stati distribuiti 840mila euro in premi giornalieri, contribuendo all’aumento record delle vendite.

Numeri da record e un format che funziona

L’edizione 2025 della Lotteria Italia ha superato i 9,6 milioni di biglietti venduti, un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Un successo attribuito anche alla sinergia con Rai 1 e alla capacità del programma di trasformare l’estrazione in un evento televisivo.

Tutti i biglietti vincenti sono consultabili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre nelle città coinvolte è già partita la caccia ai fortunati vincitori.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

