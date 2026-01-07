Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti di 2ª, 3ª e 4ª categoria: l’elenco completo ufficiale

Lotteria Italia 2026: quanti sono i biglietti vincenti oltre ai super premi
Dopo l’estrazione dei super premi (il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma) nel corso della puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio, la Lotteria Italia 2026 entra nella sua fase più attesa per migliaia di giocatori: la verifica dei biglietti vincenti di seconda, terza e quarta categoria. In totale sono 306 i biglietti premiati tra premio speciale e categorie principali.
Si tratta complessivamente di centinaia di premi, distribuiti su tutto il territorio nazionale, con importi che vanno dai 100.000 ai 20.000 euro. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo ufficiale, così come comunicato, con serie, numero, località di vendita e importo del premio. In alternativa si può consultare l’elenco su https://www.lotteria-italia.it/lotteria-italia/i-biglietti
Seconda categoria: biglietti vincenti da 100.000 euro
Premio: 100.000 euro
- F 460252 – Pergine Valsugana (TN)
- F 495065 – Carcare (SV)
- R 116579 – San Nicola la Strada (CE)
- B 355821 – Desenzano del Garda (BS)
- B 408458 – Napoli (NA)
- M 082984 – Somma Lombardo (VA)
- U 473669 – Cinisello Balsamo (MI)
- S 203579 – Milano (MI)
- N 010700 – Roma (RM)
- G 227785 – Barberino di Mugello (FI)
- V 055420 – Cuvio (VA)
- S 463626 – Pescara (PE)
- Z 455638 – Montepaone (CZ)
- T 243441 – Castrocielo (FR)
- R 040814 – Levate (BG)
- G 279874 – Torino (TO)
- E 304956 – Colloredo di Monte Albano (UD)
- I 429575 – Gioia del Colle (BA)
- L 298491 – Ancona (AN)
- O 116424 – Roma (RM)
- V 213185 – Sommacampagna (VR)
- L 253421 – Castellaro (IM)
- S 152617 – Nogaredo (TN)
- N 423461 – Modena (MO)
- R 318537 – Crotone (KR)
- Z 389503 – Milano (MI)
- A 476470 – Pescara (PE)
- C 366742 – Napoli (NA)
- Q 224705 – Civitella in Val di Chiana (AR)
- I 476752 – Torino (TO)
Terza categoria: biglietti vincenti da 50.000 euro
Premio: 50.000 euro
- C 431308 – Napoli (NA)
- S 428559 – Pistoia (PT)
- E 312271 – Fiorenzuola d’Arda (PC)
- Z 166541 – Roma (RM)
- T 435587 – Civitella in Val di Chiana (AR)
- U.R 309578 – Senigallia (AN)
- Z 144713 – Bari (BA)
- P 361311 – San Salvo (CH)
- Q 220879 – Novara (NO)
- Z 353771 – Auronzo di Cadore (BL)
- G 222437 – Capaccio Paestum (SA)
- V 015643 – Ascoli Satriano (FG)
- V 057512 – Gallicano nel Lazio (RM)
- Q 219217 – Cremella (LC)
- O 226436 – Prevalle (BS)
- A 171897 – San Nicola la Strada (CE)
- G 004181 – Calcinato (BG)
- M 433499 – Bologna (BO)
- L 230622 – Verona (VR)
- C 183249 – Ariccia (RM)
- V 392187 – Pietra Vairano (CE)
- G 135863 – Frascati (RM)
- C 248913 – Rimini (RN)
- S 010555 – Belforte Monferrato (AL)
- E 091798 – San Mauro Pascoli (FC)
- P 001034 – Numana (AN)
- S 121337 – Roma (RM)
- Q 419219 – Foggia (FG)
- L 462968 – Udine (UD)
- O 331476 – Napoli (NA)
- R 408948 – Napoli (NA)
- C 418134 – Roma (RM)
- N 028152 – Milano (MI)
- M 472501 – Rubiera (RE)
- C 216443 – Bergamo (BG)
- Z 132743 – Torino (TO)
- F 466560 – Torino (TO)
- I 073408 – Sant’Elpidio a Mare (FM)
- D 033808 – Reggio Calabria (RC)
- T 255565 – Fiorenzuola d’Arda (PC)
- E 066928 – Alessandria (AL)
- V 216173 – Monteforte d’Alpone (VR)
- Z 031713 – Ravenna (RA)
- Q 330855 – Calalzo di Cadore (BL)
- F 339474 – Rapallo (GE)
- V 259119 – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
- T 493114 – Firenze (FI)
- R 435513 – Marsala (TP)
- G 119037 – Padova (PD)
- I 293236 – Massa Lombarda (RA)
- M 497604 – Casarano (LE)
- AA 291027 – Online
- O475636 Gubbio (PG)
- R486593 Sant Elpidio A Mare (FM)
- E289487 Ferrara (FE)
- R216548 Castione Della Presolana (BG)
- P403550 Vigevano (PV)
- T346930 Tivoli (RM)
- M154316 Roma (RM)
- S221283 Campogalliano (MO)
Quarta categoria: biglietti vincenti da 20.000 euro
Premio: 20.000 euro
- G 307544 – Milano (MI)
- B 469167 – Sala Consilina (SA)
- AA 220817 – Online
- D 048462 – Fornovo di Taro (PR)
- V 421930 – Sant’Agata di Militello (ME)
- O 062479 – Castelnuovo Scrivia (AL)
- O 107429 – Palermo (PA)
- U 332441 – Milano (MI)
- T 117121 – Due Carrare (PD)
- D 043028 – Bologna (BO)
- C 210612 – Rimini (RN)
- I 357941 – Palermo (PA)
- S 060016 – Galliate (NO)
- A 131162 – Roma (RM)
- D 439450 – Licata (AG)
- U 361241 – Roma (RM)
- T 438695 – Napoli (NA)
- D 396734 – Livorno (LI)
- Q 262299 – Padova (PD)
- B 134389 – Berceto (PR)
- T 259078 – Milano (MI)
- Z 370772 – Caserta (CE)
- D 337349 – Sala Consilina (SA)
- V 289642 – Roma (RM)
- R 484808 – Rocca Priora (RM)
- P 014180 – Parma (PR)
- Z 480095 – Poncarale (BS)
- C 009689 – Asti (AT)
- V 206182 – Rapallo (GE)
- S 130035 – Fabro (TR)
- L 390343 – Artena (RM)
- I 397712 – Orbassano (TO)
- D 284337 – Ceriale (SV)
- D 007562 – San Giovanni Ilarione (VR)
- O 054744 – Mirandola (MO)
- F 038719 – Gioiosa Marea (ME)
- O 209513 – Milano (MI)
- T 050794 – Veggiano (PD)
- L 133093 – Roma (RM)
- E 184779 – Castel San Pietro Terme (BO)
- O 347724 – Brugnato (SP)
- A 099940 – Pomezia (RM)
- N 140942 – Roma (RM)
- Q 340409 – Gragnano (NA)
- U 285126 – Isola del Liri (FR)
- V 145151 – Numana (AN)
- F 129538 – Modugno (BA)
- T 259699 – Taino (VA)
- C 175266 – Iseo (BS)
- G 011900 – Venezia (VE)
- C 187813 – Roma (RM)
- R 481321 – Fonte Nuova (RM)
- P 221793 – Roma (RM)
- F 022379 – Tarsia (CS)
- O 252988 – Savignano sul Rubicone (FC)
- B 417083 – Genova (GE)
- Q 474963 – Prato (PO)
- T 105272 – San Vitaliano (NA)
- P 286138 – Livorno (LI)
- Q 280839 – Marcianise (CE)
- R 137018 – Roma (RM)
- R 024986 – Potenza (PZ)
- P 230883 – Sala Consilina (SA)
- N 352908 – Châtillon (AO)
- D 004044 – Martignacco (UD)
- M 086488 – Gallicano nel Lazio (RM)
- U 482325 – Ferentino (FR)
- C 189316 – Roma (RM)
- O 001357 – Tivoli (RM)
- T 103398 – Roma (RM)
- C 039811 – Roma (RM)
- L 467975 – Montesano sulla Marcellana (SA)
- U 335141 – Viterbo (VT)
- M 491636 – Limbiate (MB)
- U 121289 – Roma (RM)
- L 307590 – Napoli (NA)
- F 051382 – Villacidro (SU)
- R 029869 – Roma (RM)
- B 300902 – San Gregorio Matese (CE)
- T 209780 – Mazzano (BS)
- T 491291 – Corigliano Rossano (CS)
- G 432952 – Brescia (BS)
- C 192870 – Roma (RM)
- V 342725 – Civitella in Val di Chiana (AR)
- R 380341 – Anagni (FR)
- AA 378493 – Online
- F 264400 – Alife (CE)
- G 056308 – Caravaggio (BG)
- C 244384 – Mosciano Sant’Angelo (TE)
- Q 133568 – Conegliano (TV)
- D 335754 – Formigine (MO)
- C 191337 – Roma (RM)
- U 404738 – Messina (ME)
- O 308074 – Livorno (LI)
- G 172079 – Roma (RM)
- Q 159289 – Reggello (FI)
- Q 200159 – Civitella d’Agliano (VT)
- B 489440 – Trieste (TS)
- D 475979 – Angri (SA)
- M 268445 – Rizziconi (RC)
- A 484127 – Savona (SV)
- U 277736 – Caivano (NA)
- U 290230 – Roma (RM)
- P 020031 – Soverato (CZ)
- L 462145 – Villesse (GO)
- C 433551 – Taormina (ME)
- P 414273 – Gaeta (LT)
- N 310054 – Cagliari (CA)
- R 343286 – Rivalta di Torino (TO)
- U.R 486455 – Montignoso (MS)
- G 149349 – Roma (RM)
- C 312266 – Genova (GE)
- C 498889 – Pietrasanta (LU)
- N 155198 – Chieti (CH)
- S 294818 – Torino (TO)
- L 371060 – Torino (TO)
- Q 492234 – Bassano del Grappa (VI)
- P 392591 – Bologna (BO)
- A 437119 – Gallipoli (LE)
- C 285823 – Palmanova (UD)
- M 230724 – Jesolo (VE)
- B 197000 – Roma (RM)
- T 048864 – Desenzano del Garda (BS)
- A 241963 – San Zenone al Lambro (MI)
- G 086958 – Roma (RM)
- I 142272 – Sesto Fiorentino (FI)
- A 382183 – Castel Maggiore (BO)
- R 310637 – Vimercate (MB)
- S 472066 – Lucignano (AR)
- P 482936 – Torre Pellice (TO)
- T 488461 – Giulianova (TE)
- C 167706 – Gonars (UD)
- L 306170 – Catanzaro (CZ)
- C 366465 – Pordenone (PN)
- L 444286 – Torino (TO)
- F 253844 – Dolo (VE)
- D 271564 – Sala Consilina (SA)
- E 273527 – Roma (RM)
- Q 045872 – Cingoli (MC)
- B 243922 – Sarteano (SI)
- D 113976 – Roma (RM)
- G 254759 – Lecce (LE)
- T 246252 – Firenze (FI)
- E 184497 – Teano (CE)
- B 324560 – La Maddalena (SS)
- L 004685 – Lugo (RA)
- F 047063 – Savona (SV)
- AA 317629 – Online
- D 137375 – Vignate (MI)
- C 190810 – Roma (RM)
- O 321285 – Gemona del Friuli (UD)
- M 236176 – Bagno a Ripoli (FI)
- E 098608 – Tolfa (RM)
- T 463313 – Oricola (AQ)
- D 096763 – Ruoti (PZ)
- N 039509 – Cagliari (CA)
- O 471371 – Piano di Sorrento (NA)
- S 212037 – Catania (CT)
- C 308691 – Vallata (AV)
- I 302163 – Siracusa (SR)
- A 336852 – Padova (PD)
- L 287418 – Roma (RM)
- T 431412 – Roma (RM)
- L 049352 – San Salvatore Telesino (BN)
- U 077847 – Prizzi (PA)
- I 311395 – Angri (SA)
- B 382220 – Aosta (AO)
- G 351469 – Lucca (LU)
- M 003082 – Milazzo (ME)
- L 312092 – Rivoli (TO)
- I 095731 – Paderno Dugnano (MI)
- R 236630 – Cesa (CE)
- V 216212 – Sezze (LT)
- S 355283 – Mantova (MN)
- A 403172 – Pomezia (RM)
- Z 483397 – Morro d’Oro (TE)
- C 329828 – Sommacampagna (VR)
- U 358618 – Antrodoco (RI)
- V 307045 – Castel Goffredo (MN)
- Z 218184 – Poggiofiorito (CH)
- B 221743 – Catania (CT)
- Z 330530 – Paderno Dugnano (MI)
- A 471151 – Mirabella Eclano (AV)
- G 158475 – Paderno Dugnano (MI)
- U 304756 – Sala Consilina (SA)
- AA 261588 – Online
- O 038082 – Gioia del Colle (BA)
- D 005209 – San Zeno Naviglio (BS)
- G 018741 – Calcinato (BS)
- S 126562 – Roma (RM)
- V 486619 – Guidonia Montecelio (RM)
- L 439226 – Formigine (MO)
- F 139871 – Gonars (UD)
- C 274898 – Partinico (PA)
- I 427451 – Foligno (PG)
- L 284333 – Taggia (IM)
- O 451758 – Napoli (NA)
- A 430326 – Faicchio (BN)
- L 318846 – Cerignola (FG)
- Q 485895 – Terni (TR)
- P 106297 – Roma (RM)
- N 436646 – Lainate (MI)
- B 212706 – Vieste (FG)
- R 068972 – Massa (MS)
- N 409756 – Alessandria (AL)
- L 088653 – Roma (RM)
- R 362954 – Vallecrosia (IM)
- P 109516 – Roma (RM)
- R 038547 – Morro d’Oro (TE)
- A 008063 – Merano (BZ)
Come riscuotere i premi e scadenze
L’elenco completo dei 306 biglietti vincenti sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Dal giorno successivo alla pubblicazione:
- decorrono 180 giorni per la riscossione
- le modalità sono indicate nel Regolamento Lotteria Italia 2026