Lorella Cuccarini sul coming out della figlia: ‘Libera di esprimere ciò che sente’

A distanza di alcuni giorni delle affermazioni della figlia, Chiara Capitta, che rispondendo ad una domanda di un follower su Instagram ha dichiarato che potrebbe innamorarsi sia di un uomo che di una donna, Lorella Cuccarini è intervenuta sulla questione in un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

Lorella Cuccarini rompe il silenzio sulle parole di Chiara Capitta: ‘Non ho trovato nulla di azzardato’

La maestra di Amici ha riferito di essere sorpresa dal clamore mediatico che si è creato per il coming out della 22enne calciatrice. “Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole, sono state chiare e semplici. Poi lei è grande e soprattutto è libera di esprimere ciò che sente” – ha spiegato Lorella Cuccarini che ha sottolineato che non avrebbe alcun problema se la figlia, Chiara Capitta, si fidanzasse con una donna.

“Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.

La show girl: ‘Non ci sono barriere nella nostra famiglia’

In passato alcune sue posizioni rispetto al mondo Lgbt, in particolare sulle adozioni, avevano fatto discutere con la show girl che nel rispondere a Tommaso Zorzi aveva precisato di non essere contro il mondo omosessuale. “ Sfido chiunque ad aver mai ravvisato un comportamento irrispettoso o discriminatorio contro chiunque.

Detto questo, non sono sempre allineata al “politicamente corretto”: se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore” – riferì qualche anno fa Lorella Cuccarini.