Amici, Lorella Cuccarini esplode contro Ndg: ‘Ti avrei appiccicato al muro, tira fuori le p…e’

Il Capodanno gate ha minato gli equilibri del gruppo e lasciato strascichi che rischiano di condizionare il percorso di alcuni allievi della scuola di Amici. Per alcuni insegnanti i provvedimenti presi d’intesa con la produzione non sono sufficienti per rimettere in riga chi ha più volte trasgredito nel corso dell’avventura in casetta.

Furia Lorella Cuccarini per il Capodanno gate, le scuse di Ndg: ‘Devo sotterrarmi’

Da qui la decisione di adottare ulteriori misure o tirare ulteriormente le orecchi ai propri allievi come nel caso di Lorella Cuccarini che ha bacchettato Ndg. “Sono nera Nico, io sono veramente nera e non mi puoi dire si lo so, ho sbagliato. Ma come ti viene in mente una cosa del genere” – ha spiegato la show girl in riferimento a quanto accaduto la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio con il cantante che ha ammesso di averla fatta grossa. “Devo solo sotterrarmi“.

Lorella Cuccarini non ha usato mezze misure. “Questa non è una cavolata, ma una cosa serissima. Hai 22 anni, non sei un ragazzino ed è ora che tiri fuori le pa*le… la maturità. Sei stato ad un passo dall’essere fuori e come visto ci sono dei compagni che sono stati eliminati. Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro” – ha aggiunto sottolineando che avrebbe agito più come genitore che come maestra della scuola di Amici.

Il cantante bacchettato anche per il rapporto con l’eliminato Tommy Dali: ‘Non sei il gregario di nessuno’

“Non mi basta più sentire le tue scuse, già due volte l’hai fatto”. Poi il riferimento all’uscita di Tommy Dali. “É uscito un tuo punto di riferimento… Secondo me non ne hai bisogno perché non devi essere il gregario di nessuno ma se hai bisogno di un punto di riferimento non scegliere quello sbagliato. Hai tanti esempi positivi che puoi seguire all’interno di questa classe se vuoi toglierti delle soddisfazioni ed avere delle possibilità. Io non faccio nomi e cognomi, a buon intenditor buone parole”. Lorella Cuccarini ha consigliato a Ndg di fare ginnastica per due ore al giorno se ha bisogno di sfogarsi.

“Siamo a due mesi e mezzo dal serale, sono qui per proteggervi ma non vi metto più in una campana di vetro e se arriva una sfida dagli altri prof non la rifiuterò. Dovete cavarvela da soli... Ci sono tanti ragionamenti e tanti clic che devi fare nella tua testa”.

‘Che esempio vuoi essere per i ragazzini che ti vedono, ora dovete cavarvela da soli’

Nicolò ha spiegato che non getterà al vento l’occasione che gli è stata data prima dell’ultima reprimenda della maestra. “Voi non vi rendete conto… A parte la grande opportunità che avete ma anche la responsabilità. Fuori ci sono milioni di ragazzini che vi vedono. Che esempio vuoi essere per questi ragazzi. Fattela questa domanda?”