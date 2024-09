Luca Giurato stroncato da un infarto, il boom in tv, l’ironia, le gaffe: il ricordo dei colleghi

Il mondo della tv e del giornalismo dice addio a Luca Giurato, scomparso mercoledì 11 settembre a Roma all’età di 84 anni per un infarto fulminante.

Nato il 23 dicembre 1939 a Roma, il giornalista era sposato in seconde nozze con la giornalista Rai Daniela Vergara, ed aveva un figlio nato dal primo matrimonio con Gianna Furio. A poco più di vent’anni inizia la sua esperienza da cronista a Paese Sera. Professionista dal ’65, si è reso protagonista di una brillante ascesa come giornalista e conduttore televisivo. La sua prima apparizione sul piccolo schermo è del 1992 in A tutta stampa, rassegna stampa all’interno del Tg2 notte.

La svolta in tv: volto amato di Domenica In e Unomattina

Da lì, innumerevoli i programmi di cui ha fatto parte, da Domenica In, dove approda nell’autunno del 1993, a Unomattina (dal ’94), da La vita in diretta, a Quelli che il calcio e tanti altri. Giurato è stato anche opinionista in reality come L’isola dei famosi e I raccomandati, rispettivamente nel 2008 e nel 2009.

Oltre al sorriso e all’ironia, del giornalista sono celebri le gaffe e gli ‘imbrogli’ di parole con cui negli anni è diventato un personaggio molto amato e ripreso da programmi tv come la Gialappa’s, Mai Dire Goal e Striscia La notizia, che avevano inventato una rubrica apposita dal titolo ‘Ci avrei Giurato‘. Oltre al figlio e alla moglie, il giornalista lascia anche due fratelli, Flavio Giurato’, cantautore, e Blasco Giurato’, direttore della fotografia e una sorella, Claudia, geologa.

Mara Venier: ‘Un giorno molto triste’, Eleonora Daniele: ‘In inverno scaldavi lo studio con i tuoi sorrisi’

“Ciao Luca, ti ho voluto tanto tanto bene. Per me è un giorno molto triste” – ha scritto Mara Venier su Instagram. “Quanti vita insieme. Tanti anni di albe a Uno mattina. Nei freddi inverni scaldavi sempre lo studio con grandi sorrisi, sempre con la battuta pronta. Mi hai insegnato a vedere le cose da un altro punto di vista senza essere mai banale. Tu sei e sarai sempre il mio Luca” – il ricordo di Eleonora Daniele. Giurato è stato ricordato anche da Antonella Clerici: “Ciao Luca, quante risate a Unomattina”.