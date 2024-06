Mara Venier chiude la ‘stagione più difficile’ a Domenica In: ‘Torno, chi si era messo in fila dovrà aspettare’

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero aveva anticipato che sarebbe tornata alla guida di Domenica In a settembre. “Dico sempre che è l’ultimo anno, poi Roberto Sergio, che è un amico, mi ha chiesto di restare. Quelli che si erano già messi in fila, e sono tanti, devono aspettare” – ha riferito Mara Venier.

Mara Venier ha chiuso la stagione di Domenica In festeggiando le 500 puntate: ‘Dopo quel comunicato sono spariti diversi amici’

La conduttrice ha ammesso che è stata una stagione complicata soprattutto per le polemiche legate alla lettura del comunicato su Gaza il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo. “Oggi non lo rileggerei, ne ignoravo il contenuto. Dopo quel comunicato sono spariti diversi presunti amici. Li ho cancellati dalla mia vita”.

Durante l’ultima puntata del 2 giugno di Domenica In non sono mancate le sorprese per zia Mara. In occasione delle 500 puntate alla conduzione dello storico talk di Rai 1 è stata preparata una torta speciale e mandata in onda una video clip che ha ripercorso tutte le edizioni presentate da Venier (dal 1994).

“Voglio ringraziare tutti, da quando ho iniziato 30 anni fa” – ha commentato la conduttrice che non ha trattenuto la commozione quando ha manifestato un ringraziamento speciale per il partner Nicola Carrano. É stata poi raggiunta dal direttore del Day Time della Rai Angelo Mellone, che l’ha definita ‘regina della televisione’.

La conduttrice ringrazia Nicola Carrano e si commuove

“Lui e Roberto Sergio mi sono stati vicini nel momento più difficile”. Sul display è apparsa la scritta “500 puntate” e Mara Venier ha dato l’appuntamento a settembre confermando così che non ci sarà nessuna sorpresa per la conduzione di Domenica In. I successori dovranno mordere il freno con la conduttrice che ha indicato Alberto Matano, Stefano De Martino e Gigi D’Alessio (investitura durante la diretta dell’ultima puntata) come possibili presentatori del futuro.