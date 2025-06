Luca Onestini, chi è la nuova fiamma da 8 milioni di follower e quanto ha guadagnato nel reality in America

Luca Onestini e Aleska Genesis

Ha lasciato l’Italia con la voglia di mettersi alla prova in un contesto completamente diverso e ha finito per conquistare l’intero pubblico latinoamericano. Luca Onestini, volto amato di Uomini e Donne e due volte concorrente del Grande Fratello Vip, ha concluso con il botto la sua avventura a La Casa de Los Famosos, edizione latinoamericana del popolarissimo reality show.

Una finale da record e 100.000 dollari in tasca

Luca ha raggiunto il secondo posto assoluto dietro a Caramelo, vincitore ufficiale, ma per il pubblico (e forse anche per sé stesso) ha ottenuto molto di più: “Io ho vinto il primo premio: l’amore, che è la cosa più importante”, ha dichiarato sui social. Il secondo premio, 100.000 dollari in contanti, lo investirà in America: “Voglio costruirmi qui una nuova vita”.

Aleska Genesis: amore e fama: l’arresti in gennaio

Il cuore che Luca ha conquistato porta il nome e il volto di Aleska Genesis Castellanos, modella e influencer venezuelana con oltre 8 milioni di follower. I due si sono conosciuti nella Casa, dove hanno condiviso momenti di forte intimità e complicità. Tutto sembrava procedere per il meglio fino al colpo di scena finale: l’arresto in diretta della modella, fermata dalla Polizia all’uscita dal programma.

Già a gennaio era stata fermata con l’accusa di furto di oggetti di lusso – tra cui orologi e accessori griffati – per un valore complessivo di circa mezzo milione di dollari. Rimasero coinvolte anche le sorelle. Poi l’inchiesta fu archiviata.

Un messaggio romantico nel caos mediatico

Nonostante il clamore, Luca Onestini non si è tirato indietro. Anzi, ha pubblicato una dedica d’amore intensa e poetica:

“Ti ho cercata a lungo e non avrei mai immaginato di trovarti dall’altra parte del mondo. Ma quando meno te l’aspetti, la vita ti sorprende. E tu… non potevo lasciarti andare! Non puoi fermare uno tsunami, e tu sei questo per me”.

Un passato da reality: dalla Mrazova a Secret Story

Quello tra reality show e Luca Onestini è ormai un sodalizio consolidato. Dalla sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista, passando per Grande Fratello Vip (ben due edizioni), Gran Hermano Duo in Spagna e Secret Story, fino all’ultima avventura internazionale. Anche in passato, Luca ha trovato l’amore nella Casa, come con Ivana Mrazova, conosciuta nel GFVip.

L’America come nuova casa

Il secondo posto e il premio in denaro non sono che l’inizio. Onestini ha chiarito le sue intenzioni: “Vorrei investire i 100.000 dollari per restare in America, guadagnarmi da vivere qui, crearmi una carriera”.

Un sogno ambizioso, ma non impossibile per chi, come lui, ha già saputo reinventarsi più volte. La domanda ora è una sola: riuscirà a farcela nonostante le ombre giudiziarie che avvolgono la sua nuova fidanzata?