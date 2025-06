Malgioglio e il toast rubato da un gabbiano: ‘Sembrava un film di Hitchcock’

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha svelato l’aneddoto a La vita in diretta

Lui è sempre il re delle entrate sceniche e delle battute iconiche, e anche stavolta Cristiano Malgioglio non ha deluso. Ospite lunedì 9 giugno a La Vita in Diretta, ha raccontato un incredibile episodio accaduto pochi minuti prima di entrare in studio.

“Ero in strada, stavo mangiando un toast… quando all’improvviso ho sentito un vento dietro di me. Mi ha assalito un gabbiano e mi ha strappato via il panino!”

Una scena degna di “Gli uccelli” di Alfred Hitchcock, come ha raccontato lui stesso tra le risate del pubblico.

L’estate di Malgioglio: “Alè Alè” e la verità sul matrimonio

Oltre all’aneddoto, il cantautore ha presentato il suo nuovo tormentone estivo: “Alè Alè”, un brano dal ritmo frizzante e latino, perfetto per le spiagge e le serate estive.

“Ho fatto Sanremo, ho fatto Amici, e ora a settembre torno con Tale e Quale Show accanto a Carlo Conti. Ma in estate… solo mare e leggerezza!”

Poi il paroliere ha fatto chiarezza sul matrimonio con il fidanzato turco dopo la ‘bomba’ lanciata a Verissimo. “Mi sposo a novembre ma non si sa di quale anno. Ma la cosa che mi fa impazzire è che mi ha chiamato Benedetta Mazzini per dirmi che la mamma, Mina, vuole che non mi sposi. Le ho detto, tranquilla non mi sposo… ma se lo faccio dille che deve venire. Novembre non c’è ma c’è una grande storia d’amore, grazie a Dio”.

Un personaggio che non smette mai di stupire

Cristiano Malgioglio continua a reinventarsi, regalando momenti di leggerezza e autoironia, proprio come nell’episodio del gabbiano:

“Non mi ha fatto male, ma il toast l’ho perso. E io non avevo ancora mangiato nulla!”