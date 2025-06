Barbara De Santi, ore di angoscia: ‘Simona sta lottando, ma le sue condizioni sono ancora gravissime’

Barbara De Santi

La storica dama di Uomini e Donne ha raccontato il dramma della sorella

Un silenzio improvviso, quasi irreale, per chi la conosce come una delle presenze più vivaci del trono over di Uomini e Donne. Invece, dietro a quello stop forzato c’è una tragedia familiare che ha colpito in pieno la vita di Barbara De Santi. La sorella, Simona, è stata coinvolta in un gravissimo incidente e da giorni sta lottando tra la vita e la morte.

‘Le condizioni sono ancora gravissime’

Barbara ha scelto di affidarsi ai social solo per aggiornamenti fondamentali, con un tono sempre misurato ma carico di dolore.

“Non riesco a rispondere singolarmente, ma vi ringrazio per le preghiere. Simona sta lottando e vincerà grazie all’energia che le mandate”, ha scritto.

La donna, nota anche per essere insegnante di musica a Desenzano del Garda, si è mostrata profondamente provata e ha fatto sapere che le condizioni della sorella restano estremamente gravi.

Il racconto del dramma: ‘Sembrava stesse migliorando…’

In un primo video pubblicato tra le lacrime, Barbara aveva rivelato:

“Mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente. Sembrava che le cose andassero meglio, ma poi è peggiorata. È stato uno choc”.

Non sono ancora note le dinamiche dell’incidente, né il luogo esatto in cui è avvenuto. L’unica certezza è che Simona ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico e ora si trova in una condizione di instabilità clinica che richiede la massima cautela.

Una famiglia unita nel dolore

Accanto a Barbara De Santi, in questo momento difficile, c’è anche Ruggiero D’Andrea, il compagno che ha preferito restare in silenzio, rispettando il dolore della sua amata. Anche lui si è allontanato dai social.

L’ex dama, una delle più note nella storia del trono over, ha ricevuto centinaia di messaggi di affetto, che continua a leggere tra una visita e l’altra in ospedale.

Il pubblico in ansia: ‘Forza Simona, non mollare’

Sui social si è creata una vera e propria catena di solidarietà: fan, ex colleghi e semplici spettatori stanno mandando messaggi di incoraggiamento. In molti ricordano la solarità di Barbara nei momenti felici del programma e oggi ricambiano con affetto sincero.