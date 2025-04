Lulù Selassié chiede di replicare a Verissimo e attacca Silvia Toffanin: ‘Non me l’aspettavo’

Lulù Selassié perde le staffe per le esternazioni di Bortuzzo a Verissimo

Durante l’ultima puntata di Verissimo andata in onda domenica 27 aprile 2025, Manuel Bortuzzo ha raccontato la sua verità sulla fine burrascosa con Lulù Selassié. Un’intervista che ha scatenato la reazione furiosa dell’ex gieffina.

«Travolta dalle falsità oscene andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per replicare», ha scritto Lulù su Instagram, chiedendo a gran voce il diritto di replica. Non solo: l’ex gieffina si è detta «allibita» per l’atteggiamento della Toffanin, che a suo dire avrebbe mostrato “accanimento gratuito” nei suoi confronti.

Le accuse di Manuel Bortuzzo: ‘Una situazione insostenibile’

Nel corso dell’intervista, Bortuzzo ha ricostruito gli eventi dal loro primo incontro nella casa del “Grande Fratello VIP” fino alla dolorosa rottura, avvenuta pochi mesi dopo la fine del reality. Manuel ha raccontato di una frequentazione sana, poi degenerata al momento della separazione: «Mi sono ritrovato costretto a fare un comunicato stampa per farle capire che era finita davvero», ha spiegato.

Secondo la versione del giovane atleta, Lulù non avrebbe accettato la fine della relazione, iniziando a tempestarlo di messaggi, presentandosi sotto casa sua e nei ristoranti che frequentava. I racconti più inquietanti riguardano episodi avvenuti all’estero: a Manchester, dove la Selassié si sarebbe introdotta senza invito davanti alla sua camera d’albergo, e a Madeira, dove – sempre secondo Bortuzzo – sarebbe arrivata addirittura a mettergli le mani addosso.

La reazione stizzita di Lulù: ‘Gravi menzogne’

Le accuse di Manuel hanno portato a una denuncia formale: dopo un anno, è arrivata la condanna di Lulù Selassié a un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa) per atti persecutori. Tuttavia, la principessa non ci sta a passare come carnefice e annuncia battaglia: pretende un’intervista per raccontare la sua verità, opponendosi alle «gravi menzogne» trasmesse a Verissimo.

La replica ufficiale della redazione del programma o di Silvia Toffanin, al momento, non è ancora arrivata. Il caso promette scintille: Lulù Selassié è determinata a difendere il suo nome, e questa vicenda potrebbe portare a nuove clamorose rivelazioni. “Non mi aspettavo accanimento da una donna come lei”, ha tuonato Lulù, pronta a raccontare la sua versione dei fatti.

La Stories pubblicata da Lulù Selassié dopo l’intervista di Bortuzzo a Verissimo