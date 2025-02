Mahmood sorprende per il look a Sanremo 2025 e Gianni Sperti finisce in topic trend

Mamhood sul palco di Sanremo 2025

Mahmood era l’atteso co-conduttore della serata delle cover del Festival di Sanremo 2025. Anche in versione inedita l’artista ha catturato l’attenzione, soprattutto per il suo look. L’artista ha scelto un outfit che ha immediatamente scatenato discussioni sui social media, in particolare su X tra paragoni e meme.

Mahmood paragonato a Gianni Sperti per il look scelto per l’ingresso sul palco di Sanremo 2025

Mahmood è apparso sul palco indossando un completo elegante con occhiali dalla montatura spessa, un look che molti utenti hanno paragonato a quello di Gianni Sperti, ballerino e opinionista del programma Uomini e Donne che è finito in trend topic con numerosi commenti che evidenziavano la somiglianza tra i due.

Altri utenti hanno invece notato una somiglianza con Clark Kent, l’alter ego di Superman, soprattutto per gli occhiali e l’abbigliamento formale scelto da Mahmood. C’è chi ha tirato in ballo anche Gabriel Garko. Questi paragoni hanno contribuito ad alimentare il dibattito online, rendendo il look dell’artista uno degli argomenti più discussi della serata.

Chi è lo stylist di Mahmood

La stylist di Mahmood, Ramona Tabita, ha collaborato con l’artista per creare un’immagine che unisse eleganza e modernità. In precedenza, per il tour promozionale dell’album “Nei Letti Degli Altri”, Mahmood aveva indossato outfit di brand come Prada, Palomo Spain e Willy Chavarria, sempre sotto la direzione di Tabita.

Al momento di svestire i panni del conduttore per esibirsi, Mahmood si è presentato, accompagnato dal corpo di ballo, sul palco dell’Ariston, che l’ha visto trionfare per due volte, a torso nudo e occhiali da sole con un medley dei suoi successi.