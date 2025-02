Sanremo 2025: Giorgia e Annalisa vincono la serata delle cover, Selvaggia Lucarelli: ‘Voto 0’

Annalisa e Giorgia hanno trionfato nella serata delle cover

Giorgia e Annalisa con il brano ‘Skyfall‘ di Adele vincono il premio della serata cover di Sanremo 2025. Al secondo posto Lucio Corsi e Topo Gigio con Nel blu dipinto di blu, sul terzo gradino del podio Fedez e Marco Masini con Bella Stronza. Questo premio è anche tuo” – ha commentato Giorgia. “Ringrazio Giorgia per avermi fatto vivere questa serata incredibile” – le parole di Annalisa.

Selvaggia Lucarelli stronca le vincitrici e promuove Lucio Corsi con Topo Gigio

Risultato finale che non è stato condiviso da Selvaggia Lucarelli che al DopoFestival ha valutato da zero la performance della coppia. “Mi è sembrata una gara di canto, algida senza interazione tra le due. Non ho visto contaminazione”

“Mi è piaciuto molto il duetto di Lucio Corsi con Topo Gigio perché era ad alto rischio macchiettistico. Invece è stato molto poetico, romantico, sembrava di vedere il Piccolo Principe. Tony Effe e Noemi sembravano Al Bano e Romina con lui nel ruolo di Romina”. Bocciato anche Simone Cristicchi che ha eseguito La Cura con Amara. “Picco glicemico, versi in aramaico. Troppo triste”.

“ci tengo a questo duetto. Nella sua prima apparizione Topo Gigio aveva la voce di Modugno, é come se rincontrasse la sua canzone.

É un personaggio di fantasia ma più reale di tanta gente che conosco”

Fedez sul podio con Marco Masini con le barre con dedica

Dopo tanto parlare, Fedez e Marco Masini hanno portato sul palco dell’Ariston Bella stronza del 1995. Via le parti del brano che avevano suscitano qualche perplessità (Mi verrebbe di strapparti/Quei vestiti da puttana/E tenerti a gambe aperte) e dentro le barre del rapper. Una sorta di lettera a un amore finito (l’ex moglie Chiara Ferragni o la donna con cui l’ha tradita Angelina Montini?).

La classifica

Quarto posto per Olly e Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band con ‘Il Pescatore’ di Faber, quinti Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino con ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla, sesti Irama e Arisa con ‘Say something’, settimi Rocco Hunt e Clementino con ‘Yes, I know’ di Pino Daniele, ottavo posto per Elodie e Achille Lauro con ‘A mano a mano’/’Folle città’, noni Clara e Il Volo con ‘The sound of silence’, decimi The Kolors e Sal da Vinci con ‘Rossetto e caffè’.

Stasera hanno votato per le cover tutte le giurie (Sala stampa, tv e web e sala stampa radio) e il pubblico da casa tramite televoto. Ma i voti di stasera non confluiscono nella classifica della gara per la vittoria del festival.