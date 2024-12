Malena, la malattia della madre e la svolta: ‘Vorrei il vero amore e tornare vergine’, la replica a Siffredi

“Rocco Siffredi mi ha mandato un video messaggio, perché dice che non gli rispondo al telefono. Mi rivuole nel porno, ma ormai io ho detto addio a quel mondo a cui ho dato moltissimo”. Filomena Mastromarino, in arte Malena, popolarissima pornostar pugliese risponde così al maestro Rocco Siffredi durante una lunga intervista esclusiva concessa a Monica Setta per Storie di donne al bivio prime time, in onda venerdì 3 gennaio alle 21:00 su Rai 2.

“Ho avuto sul set fino a 150 uomini, ho fatto l’amore anche dieci ore al giorno ma da quando mia madre si è ammalata di tumore ho un solo sogno: tornare vergine e sposare un vero amore” – ha aggiunto. “Rocco dice che il mio legame con il porno si è rotto quando è mancato suo cugino Gabriele che per me era molto importante – prosegue Malena – Secondo lui io starei male. In realtà ho solo fatto una scelta e tra la vita da pornostar e la famiglia ho scelto mia madre. Sono sicura che prima o poi anche Rocco, che ama molto la moglie e i figli, si deciderà a cambiare vita per i suoi cari. Io non sono pentita – assicura – Ma fare la pornostar è difficilissimo. Devi essere pronta a tutto, ti devi sdoppiare” – ha spiegato Malena.

“Io, ad esempio, ho avuto quattro uomini nella vita vera e forse centinaia sul set. Davanti alla macchina da presa ho fatto di tutto, anche hard core. Ma sono sola da tempo e, anzi, vorrei fare una operazione per tornare vergine e ricominciare vivendo una vita completamente diversa, dove l’amore non è fisico, ma è puro cuore. Hanno scritto che volevo prendere i voti. Si, da bimba ero molto religiosa, ma non ho mai pensato di fare la suora laica, anzi. Semmai, mi immagino madre e moglie di un uomo che mi ami davvero. Finora molti mi hanno solo usata e questo Siffredi lo sa bene”