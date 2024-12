Rocco Siffredi sull’addio di Malena: ‘Sta male e da 2 anni ignora le mie telefonate’, il retroscena

Rocco Siffredi parla dell’addio dei set a luci rosse da parte dell’attrice hard, Malena in un’intervista al magazine MOW (mowmag.com). Originaria di Gioia del Colle (BA), ad un passo dalla laurea in biologia e con un passato da agente immobiliare, nel 2013 è entrata anche nell’assemblea nazionale del PD e tre anni dopo, grazie a un provino con Rocco Siffredi, è diventata pornostar.

Rocco Siffredi ha lanciato Malena nel cinema per adulti: ‘Spero sia forte e non si lasci andare’

All’anagrafe è Filomena Mastromarino ma, anche grazie alla partecipazione ad un noto reality (L’Isola dei Famosi) e alle apparizioni in numerosi programmi TV, tutti la conosco come: Malena. Nella lunga intervista concessa sulle pagine digitali della testata lifestyle edita da AM Network, il famoso pornodivo ha risposto a numerose domande, dopo che Malena ha dichiarato ad Hoara Borselli de Il Giornale la propria decisione di abbandonare le scene del cinema internazionale a luci rosse. “Voglio dire che spero sia forte e che non si lascia andare, che resista e che guardi la vita nella maniera più positiva possibile perché la vita è bella e non c’è nulla di sbagliato di quello che ha fatto” – è il messaggio che Siffredi rivolge a Malena.

“Questo voglio dirle e che il giudizio della gente non conta, non sono loro a dover decidere come lei vive la vita.” Nel lungo dialogo con il magazine lifestyle di AM Network, Rocco Siffredi aggiunge: “Ci sarò sempre. Sempre, e non mi riferisco al lavoro, ma ci sarò sempre come amico, che è ben diverso – aggiunge Rocco Siffredi – Per me è una grandissima amica che in questo momento ha bisogno di aiuto, ma non lo cerca nel nostro mondo. So che in tantissimi hanno provato a contattarla, ma lei ha chiuso con noi e quindi non sappiamo come aiutarla. Io le ho provate tutte: ho chiamato il suo migliore amico, l’ex fidanzato, le persone che la conoscono veramente bene, ma zero.”

Il retroscena: ‘Ha smesso da due anni, solo ora l’ha reso pubblico’

La star del cinema per adulti rivela che Malena ha smesso da due anni (in tv si era vista a Le Iene di recente) e non da quando è stata realizzata l’intervista. “Sono due anni che Malena è diversa che, non è più con la testa in questo mondo. Noi ce l’aspettavamo, ma adesso lei l’ha resa pubblica. Sta talmente male che mi ignora e non risponde più al mio telefono da due anni. Circa un anno mi ha risposto, forse per sbaglio, e poi mai più. È come se volesse tagliare il cordone ombelicale”.