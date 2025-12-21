Notizie Audaci

Malgioglio, ‘l’appello’ per la finale di Ballando che spiazza: cosa succede con Barbara d’Urso?

Pubblicato: 21 Dic, 2025 - ore: 06:32 #Ballando con le stelle, #Barbara D'Urso, #Cristiano Malgioglio
Cristiano Malgioglio e Barbara d'UrsoCristiano Malgioglio e Barbara d'Urso

La finale di Ballando con le stelle e un’amicizia storica sotto i riflettori

Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso sono legati da un’amicizia che dura da decenni. Vacanze insieme, collaborazioni artistiche, apparizioni televisive incrociate: un rapporto che sembrava inattaccabile. Eppure, durante la finale di Ballando con le stelle del 20 dicembre, è accaduto qualcosa che ha fatto drizzare le antenne al pubblico social.

La finale del programma di Milly Carlucci è uno dei momenti più sensibili, soprattutto perché il televoto pesa per il 50% sul risultato finale. Barbara d’Urso era in gara e il sostegno dei fan, soprattutto sui social, era cruciale. Proprio in quel frangente, però, Malgioglio ha sorpreso tutti.

Il sostegno di Malgioglio per Francesca Fialdini
Il sostegno di Malgioglio per Francesca Fialdini

Il post che nessuno si aspettava

Cristiano Malgioglio ha condiviso una card dedicata a Francesca Fialdini, scrivendo senza mezzi termini: “Bravissima, la migliore in assoluto a Ballando con le Stelle”. Nessun riferimento a Barbara d’Urso. Nessun messaggio di incoraggiamento pubblico per l’amica di sempre.

Una scelta che fa rumore

Il gesto non è passato inosservato. Anzi, ha acceso immediatamente il dibattito. Perché Malgioglio ha deciso di esporsi così chiaramente a favore di un’altra concorrente? Si tratta di una semplice opinione artistica o di un segnale più profondo?

La reazione dell’entourage di Barbara

A sollevare pubblicamente il dubbio è stata Annalia Venezia, giornalista e amica storica di Barbara d’Urso. Sui social ha ricordato una vacanza a L’Avana condivisa proprio con Malgioglio e Barbara, lasciando intendere che qualcosa nel rapporto possa essere cambiato. “Cos’è successo?”, la domanda implicita che rimbalza tra i follower.

La stoccata dell'amica Barbara d'Urso
La stoccata dell’amica Barbara d’Urso

Un legame artistico importante

Il gesto appare ancora più sorprendente se si considera il passato professionale tra i due. Malgioglio ha realizzato un remix ufficiale di “DolceAmaro”, brano simbolo della carriera musicale di Barbara. Un progetto nato con entusiasmo e supportato dall’editore Lorenzo Suraci, che aveva cementato ulteriormente il loro rapporto. Inoltre il paroliere era stato opinionista dell’ultimo Grande Fratello presentato da Carmelita.

Opinione sincera o rottura silenziosa?

Chi conosce Malgioglio sa quanto sia allergico alle convenzioni e alle “amicizie di facciata”. Il suo commento potrebbe essere semplicemente la fotografia di un gusto personale, espresso senza filtri. Ma nel mondo dello spettacolo, anche i silenzi – o i like mancati – diventano messaggi.

Il pubblico osserva

Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali né da parte di Malgioglio né da parte di Barbara d’Urso. Ma il pubblico ha già emesso il suo verdetto: qualcosa si è mosso. E a Ballando con le stelle, oltre alle coreografie, anche i retroscena fanno spettacolo.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

