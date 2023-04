Mara Venier va dai carabinieri dopo il tweet di Qui Mediaset: ‘Salutami a Silvy’

“Salutame a Silvy”. Mara Venier non ha digerito quel commento condiviso dal profilo Qui Mediaset firmato da tale Silvy. “Che tro.e“. Un’invettiva rivolta alla conduttrice di Domenica In, a Gabriella Labate, sua ospite, ed a Barbara d’Urso che aveva inviato un video messaggio a sorpresa per l’amica.

Il giallo del tweet di Qui Mediaset, Mara Venier ha denunciato l’episodio ai carabinieri

Qui Mediaset aveva prima spiegato che la pagina social su Twitter era stata hackerata e, dopo aver riattivato l’account, ha pubblicato un messaggio di scuse dopo che Mara Venier aveva manifestato il suo risentimento rispondendo ad un utente. “Una cosa brutta”.

Il chiarimento non è bastato alla conduttrice di Domenica In che, come testimoniato dalle foto pubblicate su Instagram, si è recata alla caserma dei carabinieri per denunciare l’accaduto. “Aspettando scuse, anche private” – ha aggiunto a corredo dello scatto.

La conduttrice di Domenica In su Instagram: ‘Aspettando anche scuse anche private’

“Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account Qui Mediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto” – il tweet che era stato condiviso da Qui Mediaset il giorno dopo l’episodio che ha coinvolto Mara Venier, Barbara d’Urso e Gabriella Labate.