Marco Mazzoli, la telefonata con Chico Forti dopo la dedica: ‘É ora che tu abbia una data per tornare’

Ha dedicato la vittoria de L’Isola dei Famosi a Chico Forti, da 24 anni ristretto in carcere negli Stati Uniti per il delitto di Dale Pike. Una vicenda dai molteplici lati oscuri con l’ex surfista che si è sempre dichiarato innocente. Marco Mazzoli ha pensato a lui dopo che Ilary Blasi ha dedicato il vincitore del reality.

Marco Mazzoli: ‘Chico Forti mi ha ricordato che anche lui che è un ergastolano ha gli haters’

“La mia privazione è durata solo due mesi la tua dura da 24 anni ed è ora he anche tu abbia una data per tornare a casa. Fino a quel giorno io e Stefy saremo al tuo fianco e combatteremo fino alla fine di questa ingiustizia” – ha scritto su Instagram nelle ultime ore dopo aver sentito telefonicamente Chico Forti che l’ha ringraziato per il bel gesto e si complimentato per l’affermazione a L’Isola dei Famosi.

“Chico stasera al telefono mi hai ricordato che anche tu hai gli haters e se un ergastolano a cui è stato tolto tutto ha gli odiatori figuriamoci io. La gente sta male” – ha scritto nel post pubblicato sul profilo social. “Questo per rispondere a tutti i professoroni che hanno sempre da ridire su tutto e sono costantemente a caccia di qualsiasi cosa per attaccarti”.

‘Ho gridato forte il tuo nome nella speranza di riaccendere i riflettori sul tuo caso’

Una dedica ma anche un modo per riaccendere l’interesse sul caso del 64enne trentino. “Ho gridato forte il tuo nome nella speranza di riaccendere i riflettori sul tuo caso. Era doveroso. L’attenzione sulla tua vicenda si è spenta troppe volte. Prima la pandemia, poi la guerra, spero che adesso qualcuno faccia i fatti e non le chiacchiere” – ha chiosato lo speaker dello Zoo di 105.