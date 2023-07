Preghiera per chiedere una grazia a Santa Maria Goretti da recitare oggi 6 luglio

Oggi 6 luglio si festeggia Santa Maria Goretti. La Santa, originaria di Corinaldo (Marche), fu canonizzata nel 1950 da Pio XII. La giovane morì a Nettuno, dove si erano trasferiti i genitori, coltivatori diretti, nel 1902 dopo un tentativo di stupro da parte di un ragazzo che viveva nella sua stessa casa.

Santa Maria Goretti canonizzata da Pio XII nel 1950

Maria Goretti aveva appena 11 anni e fu attirata nella sua stanza con una scusa dal secondo genito, Alessandro, della famiglia Serenelli con la quale i Goretti avevano stretto una collaborazione. Con la scusa di farsi rammendare i vestiti il giovane, che aveva già tentato diversi approcci, tentò di stuprarla ma l’opposizione della ragazzina e il timore che le sue grida potessero attirare l’attenzione di qualcuno lo spinsero a colpirla 14 volte con un punteruolo.

Uccisa ad 11 anni in seguito ad un tentativo di stuprò

Tesi che confermò al processo affermando di aver preparato l’arma temendo che Maria Goretti potesse reagire. Si sospetta, tra l’altro, che il giovane non fosse riuscito nel suo intento per problemi di impotenza e che la sua condizione gli avesse fatto perdere completamente la testa.

La confessione e la condanna a 30 anni di Alessandro Serenelli

Maria, ancora cosciente, venne trasportata all’ospedale Orsenigo di Nettuno; la morte sopravvenne il giorno successivo per una setticemia conseguente a un intervento chirurgico. Le esequie vennero celebrate l’8 luglio nella cappella dell’ospedale. Serenelli fu condannato a 30 anni di reclusione ma ne scontò 27. Uscì dal carcere in anticipo (1929) per buona condotta. Convertitosi alla religione cattolica chiese ed ottenne il perdono alla madre di Maria Goretti.

La conversione di Serenelli, il perdono della madre di Maria Goretti

Morì a 87 anni, il 6 maggio 1970, nel convento dei cappuccini di Macerata per le conseguenze provocate dalla frattura al femore. Sono state riconosciute due guarigioni ottenute in seguito all’intercessione a Santa Maria Goretti.

Supplica per chiedere una grazia Santa Maria Goretti

Quella di Giuseppe Cupe (8 maggio 1947) e quella di Anna Grossi Musumarra da pleurite (11 maggio dello stesso anno).

Di seguito (dalla pagina YouTube Preghiere) la potente preghiera per chiedere una grazia a Santa Maria Goretti da recitare oggi 6 luglio nel giorno della sua ricorrenza.