Maria De Filippi furiosa per un commento social: ‘Ho rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo per i figli’

“Nel lavoro del cantante c’è anche questo, condividere gli stati d’animo e umanizzarsi. È anche giusto che ci siano le scorciatoie in questo mondo e sfido chiunque a non prenderle se ne avesse l’opportunità. È comunque poi il pubblico che sceglie, puoi fare tutto quello che vuoi, ma è il pubblico che sceglie”. Così

Maria De Filppi intervenuta su radio Rtl 102.5 per congratularsi con Kekko dei Modà per il concerto evento a San Siro il 12 giugno 2025.

“Per quanto riguarda i giovani, penso che la generazione degli ultimi anni sia particolare, fanno più fatica perché è tutto amplificato” – prosegue la conduttrice televisiva. “I social li leggo e penso di essere più strutturata nel leggerli rispetto ad un ragazzino di 18/19 anni e in quello bisognerebbe educarli perché faticano tanto. Ti destabilizza quello che dicono su di te, magari con un nome finto” – ha raccontato Maria De Filippi.

“Noi abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere ea rispettare tutti ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così. Un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle “stronzate serie”, un sacco di palle con serietà su di me. E lo volevo far vedere in tv così la gente capisce ma poi ho pensato che gli facevo pubblicità. L’ho querelato” – ha spiegato durante l’intervista a Rtl 102.5.

‘Mi hanno fatto saltare i nervi sui social quando hanno raccontato che avrei rubato ai figli di Maurizio l’eredità’

“Una cosa che mi ha fatto saltare i nervi è quando hanno parlato di Maurizio raccontando di un’eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio. Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli e un cretino che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue” – ha dichiarato Maria De Filippi. “Su questo argomento ero una iena, volevo farlo vedere per mostrare le cavolate che questo tizio dice. I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone” – ha chiosato la conduttrice televisiva.