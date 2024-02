Maria De Filippi rivela perché non ha rilasciato interviste su Maurizio Costanzo

“Questa sera siamo nel suo posto preferito. In tanti mi hanno chiesto di parlare in questi mesi di lui. Non l’ho mai voluto fare e non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore“. Così Maria De Filippi ha esordito nello speciale Dedicato a Maurizio Costanzo al teatro Parioli di Roma che ha ospitato il maggior numero di puntate del Maurizio Costanzo Show.

“Le mie parole non quelle di tutte… So che non sono tanto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato. Ho invitato quelli che sono i suoi amici. Quelli che hanno avuto un rapporto personale ma che nel tempo hanno avuto anche un rapporto professionale e che hanno contribuito al successo di questa trasmissione. Spero ma ne sono certa che lui sia contento.

Quando parlo al presente non è che non conosca i tempi e le coniugazioni, parlo al presente perché sono convinto che è qui” – ha aggiunto la conduttrice televisiva evidenziando che per arrivare a lui… “Aivoglia“.

‘Ho chiamato Fabio Fazio perché lo stimava e nel talk è più bravo di me’

Poi ha spiegato di aver deciso di farsi affiancare da Fabio Fazio perché esperto in talk show. “L’ho chiamato a telefono alle 22:30 una sera e gliel’ho proposto perché ho un conduttore che stimo e che lui stimava e che nel talk è più bravo di me”. Il conduttore di Che tempo che fa ha riferito di essere onorato affiancarla in questa puntata speciale.