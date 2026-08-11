Maria Teresa Ruta cade e si rompe l’omero: «Sono disperata, dovevo fare mille cose»

Incidente per Maria Teresa Ruta

La conduttrice racconta sui social la brutta caduta e mostra ai follower i momenti dopo l’incidente: quattro settimane di immobilità, ma non perde l’ironia

Una brutta caduta domestica ha costretto Maria Teresa Ruta a fermarsi proprio nel pieno dei suoi programmi estivi. La conduttrice, giornalista e scrittrice ha raccontato personalmente l’incidente attraverso alcuni video pubblicati sui social, mostrando anche i momenti successivi all’intervento dei soccorritori e il ricovero in ospedale.

«Sono caduta come una cozza, non so come, e mi sono rotta l’omero», ha spiegato Ruta, raccontando con la consueta ironia quanto accaduto. L’infortunio ha comportato una frattura dell’omero e una prognosi di circa quattro settimane durante le quali dovrà rimanere ferma.

La caduta e l’arrivo dei soccorritori

Nel video condiviso con i suoi follower, Maria Teresa Ruta ha documentato parte di quanto accaduto dopo la caduta. Nelle prime immagini si vede l’intervento del 118, con i soccorritori impegnati ad aiutarla e a prestarle le prime cure.

La conduttrice appare provata e dolorante, prima di essere accompagnata in ospedale. Una volta arrivata nella struttura sanitaria, ha mostrato il braccialetto del triage e ha poi spiegato direttamente ai suoi follower la diagnosi ricevuta dai medici.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica della caduta, ma le conseguenze sono state sufficienti a imporle un periodo di riposo e immobilità.

«Devo restare ferma per quattro settimane»

A pesare sulla Ruta non è soltanto il dolore provocato dalla frattura. La conduttrice ha infatti raccontato con evidente sconforto di essere stata costretta a cancellare o rinviare numerosi impegni che aveva programmato per queste settimane.

«Sono disperata, dovevo fare mille cose!», ha detto nel video, spiegando che la prognosi prevede circa quattro settimane di immobilità.

Nel suo messaggio social ha anche fatto riferimento alla coincidenza con San Lorenzo, giocando sulla metafora delle stelle cadenti: «San Lorenzo è arrivato due volte per me… questa notte spero di vedere quelle cadenti ma il 10 giugno ho fatto il pieno di quelle doloranti».

Una battuta che restituisce il tono con cui la conduttrice ha scelto di raccontare ai suoi follower un momento tutt’altro che semplice.

Maria Teresa Ruta scherza anche in ospedale

Nonostante il dolore e la frustrazione, Ruta non ha rinunciato alla sua caratteristica ironia. In un altro momento del video si è mostrata mentre scherzava con un altro paziente della struttura, anche lui alle prese con una frattura al braccio.

La situazione ha creato un piccolo siparietto: Ruta ha riportato la frattura al braccio destro, mentre il paziente accanto a lei aveva invece il sinistro.

«Ma io sono mancino!», ha osservato l’uomo. E la conduttrice, con il suo consueto umorismo, ha risposto: «Non c’è mai fine al peggio».

Un momento leggero dopo la paura e il dolore della caduta, che ha permesso alla giornalista di rassicurare indirettamente anche chi si era preoccupato vedendo le immagini dell’intervento dei soccorritori.

Quattro settimane lontana dai suoi programmi

L’infortunio rappresenta quindi una brusca pausa per Maria Teresa Ruta, che dovrà necessariamente rallentare i propri ritmi per consentire al braccio di recuperare.

La stessa conduttrice ha ammesso di vivere con particolare sconforto questo stop forzato proprio perché aveva numerosi progetti e impegni già programmati. Il suo messaggio, tuttavia, non è stato quello di una persona abbattuta: anche dal letto e dai corridoi dell’ospedale ha continuato a raccontarsi con ironia.

Le sue condizioni, secondo quanto riferito nel racconto condiviso sui social, sono stabili e non destano preoccupazione. Ora per Ruta comincia il periodo più difficile: quattro settimane nelle quali dovrà mettere da parte la frenesia quotidiana e concentrarsi sul recupero.

Il messaggio ai suoi follower è arrivato direttamente dall’ospedale, senza nascondere né la sofferenza né la delusione per gli impegni saltati. Ma con quella leggerezza che, anche davanti a una caduta e a un braccio fratturato, le ha permesso di trasformare una brutta giornata in un racconto capace di strappare anche un sorriso.