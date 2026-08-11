Cristian Mascolino, nuove chat e retroscena su Soraya dopo Temptation, spunta la frase: «Non ero ancora innamorato»

Cristian e Soraya

Dopo la fine di Temptation Island emergono nuovi retroscena sulla coppia: secondo le ricostruzioni pubblicate online

La fine di Temptation Island non ha chiuso il capitolo tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Anzi, nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena che riaccendono l’attenzione sulla coppia, uscita separata dal programma di Canale 5. Al centro della vicenda ci sono alcune presunte chat con altre ragazze, che secondo le ricostruzioni circolate sui social risalirebbero a un periodo nel quale Cristian e Soraya erano già fidanzati e, in un caso, anche conviventi.

A rilanciare gli screenshot è stata Deianira Marzano, mentre ulteriori dettagli sono stati riferiti da Lorenzo Pugnaloni, secondo quanto riportato da una fonte che si sarebbe definita vicina ai due ex.

Il condizionale è d’obbligo: né Cristian né Soraya hanno finora confermato pubblicamente questa ricostruzione.

Le chat e il nuovo confronto tra Cristian e Soraya

Secondo il racconto riportato da Pugnaloni, la diffusione delle indiscrezioni avrebbe provocato un nuovo confronto tra i due. Cristian avrebbe contattato Soraya poco dopo la pubblicazione delle notizie, inizialmente negando l’autenticità delle conversazioni.

La situazione sarebbe però cambiata quando Soraya avrebbe spiegato di aver visto personalmente quelle chat e di essere quindi convinta della loro autenticità.

A quel punto, sempre secondo la fonte citata da Pugnaloni, sarebbe arrivata la confessione di Cristian. Il passaggio più delicato della ricostruzione riguarda proprio una frase che l’ex fidanzato avrebbe pronunciato per spiegare il proprio comportamento: «Non ero ancora innamorato».

Una giustificazione che, se confermata, aggiungerebbe un elemento particolarmente pesante alla storia raccontata dalla coppia durante il reality.

Il presunto tradimento quando erano già conviventi

Cristian e Soraya avrebbero iniziato a frequentarsi nel settembre 2024, mentre la convivenza sarebbe cominciata nel dicembre dello stesso anno.

Le conversazioni finite al centro delle indiscrezioni risalirebbero invece al gennaio 2025. Secondo la ricostruzione, uno degli episodi sarebbe avvenuto il 15 gennaio, quando i due avevano già iniziato la loro vita insieme.

Sempre stando al racconto riferito da Pugnaloni, Cristian avrebbe ammesso di aver avuto comportamenti scorretti durante il periodo trascorso a Bologna, quando entrambi lavoravano nell’azienda del padre di Soraya.

La versione attribuita all’ex fidanzato sarebbe però quella di un cambiamento successivo: Cristian avrebbe sostenuto di essersi innamorato realmente di Soraya soltanto in un secondo momento e di aver poi interrotto quei comportamenti.

Una ricostruzione che resta, appunto, da attribuire alle fonti che l’hanno diffusa e non ai diretti interessati.

Tre ragazze e una relazione già in crisi

Le indiscrezioni diventano ancora più delicate perché, secondo quanto riferito da Pugnaloni, le ragazze coinvolte nei presunti tradimenti sarebbero state tre.

Nel frattempo, Deianira Marzano ha pubblicato alcune conversazioni nelle quali Cristian sembrerebbe approcciare un’altra ragazza. È proprio la diffusione di questi screenshot ad aver riportato la vicenda al centro dell’attenzione dopo settimane di rumor.

Il quadro che emerge dalle ricostruzioni online si intreccia inevitabilmente con quanto raccontato dalla coppia durante Temptation Island. Nel programma, Cristian e Soraya avevano infatti parlato di una relazione ormai profondamente deteriorata, caratterizzata dall’assenza di rapporti e dalla mancanza di quelle manifestazioni d’affetto che normalmente accompagnano una coppia.

Entrambi avevano ammesso di non dirsi «ti amo» da circa un anno.

Dopo Temptation Island resta il mistero sulla coppia

La loro esperienza nel reality ha dunque rappresentato soltanto l’ultimo capitolo di una storia che, secondo quanto emerso successivamente, sarebbe stata già compromessa da tempo.

La partecipazione a Temptation Island aveva portato in superficie problemi e incomprensioni, con Soraya finita anche al centro di numerose critiche sui social. Ora, però, le nuove indiscrezioni spostano nuovamente l’attenzione su Cristian e sui presunti comportamenti avuti durante la relazione.

Il punto centrale resta uno: al momento non esiste una conferma pubblica da parte di Cristian o Soraya delle accuse e delle ricostruzioni circolate online. Per questo le presunte chat e la confessione riferita dalla fonte devono essere considerate come elementi riportati da terzi e non come fatti definitivamente accertati.

La storia tra i due, intanto, sembra ormai definitivamente arrivata al capolinea. E mentre sui social continua il dibattito sulle responsabilità della rottura, le nuove indiscrezioni rischiano di cambiare ancora una volta la percezione di una coppia che aveva scelto proprio il confronto davanti alle telecamere per provare a capire se il loro rapporto avesse ancora un futuro.