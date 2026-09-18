Miss Italia 2026, ecco le 16 finaliste: c’è anche Marta Bunda, dagli insulti social dopo Miss Bologna alla finale

Le finaliste di Miss Italia

La 24enne nata a Imola da una famiglia di origini congolesi è stata scelta per la fase conclusiva del concorso

Prima gli insulti razzisti sui social dopo l’elezione a Miss Bologna, poi il sostegno di tantissime persone e ora il palcoscenico più importante: la finale di Miss Italia. Per Marta Bunda, 24 anni, il percorso nel concorso non è stato come quello delle altre candidate.

La giovane, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, è infatti tra le 16 finaliste di Miss Italia 2026 che lunedì 21 settembre si contenderanno il titolo al Castello di Santa Severa, nel Lazio.

Il suo nome era già diventato particolarmente noto durante le selezioni, quando la conquista della fascia di Miss Bologna aveva scatenato sui social una serie di commenti razzisti. Una vicenda che aveva portato Marta al centro dell’attenzione, ma che aveva fatto emergere anche una consistente ondata di affetto nei suoi confronti.

Marta Bunda

Marta Bunda tra le 16 finaliste di Miss Italia

La selezione delle finaliste è arrivata al termine della giornata dell’Academy dedicata alla recitazione con Fioretta Mari.

Dopo il confronto sulle qualità mostrate dalle concorrenti durante il percorso, la fase conclusiva è stata allargata a 16 ragazze.

La scelta, condivisa da Patrizia Mirigliani e sostenuta da Fioretta Mari, è stata motivata dalla volontà di non escludere concorrenti che hanno dimostrato personalità, talento e potenzialità particolarmente significative.

Tra loro c’è dunque Marta Bunda, che arriverà all’ultimo atto del concorso con una storia già diventata molto discussa online.

Quando Marta era stata eletta Miss Bologna, la sua presenza nel concorso aveva provocato una reazione molto forte sui social.

Accanto ai messaggi di apprezzamento e sostegno erano comparsi anche insulti e commenti di matrice razzista rivolti alla giovane.

La vicenda aveva inevitabilmente aumentato l’attenzione attorno alla 24enne, trasformando la sua partecipazione a Miss Italia in una delle storie più riconoscibili di questa edizione.

Ora quel percorso arriva fino alla finale.

Marta sarà infatti tra le protagoniste de «La notte della rivelazione», l’appuntamento che decreterà la nuova Miss Italia.

La finale il 21 settembre al Castello di Santa Severa

L’ultimo atto del concorso è in programma lunedì 21 settembre al Castello di Santa Severa, in provincia di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio.

La serata sarà condotta da Giulia Salemi e andrà in onda dalle 21 in diretta su San Marino RTV, al canale 550 del digitale terrestre e sulle piattaforme indicate dall’organizzazione, oltre che su RaiPlay.

La prima parte della serata sarà dedicata al percorso compiuto dalle concorrenti durante l’Academy, proprio negli spazi del Castello di Santa Severa.

Poi arriverà il momento della proclamazione della nuova Miss Italia 2026.

Sedici ragazze per l’ultimo atto

Insieme a Marta Bunda, sono state ammesse alla fase finale:

Sara Genova – Miss Calabria

– Miss Calabria Alexandra Di Gennaro – Miss Miluna Campania

– Miss Miluna Campania Camilla Breda – Miss Cinema Emilia-Romagna

– Miss Cinema Emilia-Romagna Sara Sciacca – Miss Eleganza Emilia-Romagna

– Miss Eleganza Emilia-Romagna Marta Bunda – Miss Emilia

– Miss Emilia Michela Meli – Miss Lazio

– Miss Lazio Maria Rachele Italiani – Miss Sport Givova Lazio

– Miss Sport Givova Lazio Cecilia Musitano – Prima Miss dell’Anno

– Prima Miss dell’Anno Sarah Rizea – Miss Liguria

– Miss Liguria Francesca Longobardi – Miss Piemonte

– Miss Piemonte Nicole Medini – Miss Sport Givova Piemonte e Valle d’Aosta

– Miss Sport Givova Piemonte e Valle d’Aosta Miriam Bongiorni – Miss Toscana

– Miss Toscana Bianca Minucci – Miss Sorriso Toscana

– Miss Sorriso Toscana Aurora Lomi – Miss Granducato

– Miss Granducato Giada Signori – Miss Trentino Alto Adige

– Miss Trentino Alto Adige Silvia Cervellin – Miss Veneto

La distribuzione territoriale vede Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna con tre finaliste ciascuna, il Piemonte con due e Calabria, Campania, Liguria, Trentino-Alto Adige e Veneto con una concorrente.

Restano invece fuori dalla fase conclusiva diverse regioni che hanno una lunga tradizione nel concorso, tra cui Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta.

Per Marta Bunda, intanto, la corsa continua. Dopo essere diventata Miss Bologna in mezzo alle polemiche sui social, la 24enne è arrivata tra le 16 finaliste di Miss Italia. E lunedì sera avrà davanti a sé l’ultimo appuntamento per conquistare la corona.