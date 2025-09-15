Notizie Audaci

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione

Pubblicato: 16 Set, 2025 - ore: 01:08 #Katia Buchicchio, #Miss Basilicata, #Miss Italia 2025
Chi è Miss Italia 2025, da Anzi al trionfo a Porto San Giorgio

È Katia Buchicchio, Miss Basilicata 2025, la nuova regina della bellezza italiana. La 18enne originaria di Anzi, in provincia di Potenza, ha conquistato la giuria e il pubblico, ereditando lo scettro da Ofelia Passamonti, Miss Italia 2024. Alta 1,75, diplomata al liceo scientifico e oggi studentessa di Odontoiatria, Katia ha colpito non solo per la sua eleganza e il portamento, ma anche per la sua storia personale: ama infatti l’arte del ricamo e del cucito, una passione che racconta le sue radici e un talento che la distingue nel panorama delle concorrenti.

La finale tra emozioni, prove e colpi di scena

La serata conclusiva della 86ª edizione di Miss Italia si è svolta al PalaSavelli di Porto San Giorgio, trasmessa in diretta su San Marino Tv e Rai Play e condotta da Nunzia De Girolamo. Sul palco 40 le concorrenti in gara, ridotte a tre finaliste dopo una serie di scremature: Fanny Tardioli, Miss Umbria; Asia Campanelli, Miss Marche; e Katia Buchicchio, Miss Basilicata. Alla penultima scrematura era arrivata anche la 29enne Alice Petagna, incinta di 5 mesi, e la salernitana di Ascea Ludovica Lombardi.

Prima dell’incoronazione, le tre hanno affrontato un’ultima prova: una domanda della giuria accompagnata da un video-messaggio a sorpresa dei loro affetti più cari. Asia ha ricordato la sua passione per la ginnastica ritmica, Fanny ha raccontato la determinazione dimostrata nello studio del latino e ha voluto dedicare la vittoria simbolica al padre, mentre Katia ha emozionato per compostezza e sincerità, conquistando definitivamente la giuria.

Una giuria d’eccezione e ospiti di rilievo

A decretare la vincitrice una giuria di volti noti: Francesca Pascale, Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra. Non sono mancati momenti di tensione e critiche, come quelle espresse da Alba Parietti sulla suddivisione dei gruppi di valutazione: «In questo gruppo c’erano più ragazze che meritavano di andare avanti».

La serata è stata impreziosita da grandi ospiti musicali: Guè, Shablo, Tormento e Joshua hanno dato vita a un siparietto con i giurati; sul palco anche Rkomi, Serhat e la popstar Senhit. Applausi anche per i ballerini di Ballando con le Stelle, Samuel Peron e Veera Kinnunen, che hanno portato in scena eleganza e spettacolo.

Katia, la nuova icona della bellezza lucana

Per Katia Buchicchio la vittoria è un traguardo straordinario che rappresenta la Basilicata a livello nazionale. «È un’emozione immensa, ancora non ci credo» ha dichiarato subito dopo l’incoronazione a Miss Italia 2025, stringendo la corona tra le mani. La sua storia, fatta di studio, passione e radici, ha conquistato un’Italia che in lei vede freschezza, determinazione e autenticità.

Il suo percorso era iniziato già lo scorso 6 agosto, quando a Calvello aveva vinto il titolo regionale di Miss Miluna Basilicata 2025, accedendo così alle prefinali nazionali. Da lì, passo dopo passo, fino al successo finale.

Con il sorriso genuino e la determinazione di una ragazza che sogna di diventare dentista senza rinunciare alla sua passione per l’artigianato, Katia porta una ventata di novità a Miss Italia: una bellezza che non è solo estetica, ma che racconta impegno, autenticità e radici.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

