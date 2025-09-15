Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione

Katia Buchicchio

Chi è Miss Italia 2025, da Anzi al trionfo a Porto San Giorgio

È Katia Buchicchio, Miss Basilicata 2025, la nuova regina della bellezza italiana. La 18enne originaria di Anzi, in provincia di Potenza, ha conquistato la giuria e il pubblico, ereditando lo scettro da Ofelia Passamonti, Miss Italia 2024. Alta 1,75, diplomata al liceo scientifico e oggi studentessa di Odontoiatria, Katia ha colpito non solo per la sua eleganza e il portamento, ma anche per la sua storia personale: ama infatti l’arte del ricamo e del cucito, una passione che racconta le sue radici e un talento che la distingue nel panorama delle concorrenti.

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. pic.twitter.com/VGvzaFBdsk — Massimo Falcioni (@falcions85) September 15, 2025

La finale tra emozioni, prove e colpi di scena

La serata conclusiva della 86ª edizione di Miss Italia si è svolta al PalaSavelli di Porto San Giorgio, trasmessa in diretta su San Marino Tv e Rai Play e condotta da Nunzia De Girolamo. Sul palco 40 le concorrenti in gara, ridotte a tre finaliste dopo una serie di scremature: Fanny Tardioli, Miss Umbria; Asia Campanelli, Miss Marche; e Katia Buchicchio, Miss Basilicata. Alla penultima scrematura era arrivata anche la 29enne Alice Petagna, incinta di 5 mesi, e la salernitana di Ascea Ludovica Lombardi.

Prima dell’incoronazione, le tre hanno affrontato un’ultima prova: una domanda della giuria accompagnata da un video-messaggio a sorpresa dei loro affetti più cari. Asia ha ricordato la sua passione per la ginnastica ritmica, Fanny ha raccontato la determinazione dimostrata nello studio del latino e ha voluto dedicare la vittoria simbolica al padre, mentre Katia ha emozionato per compostezza e sincerità, conquistando definitivamente la giuria.

Una giuria d’eccezione e ospiti di rilievo

A decretare la vincitrice una giuria di volti noti: Francesca Pascale, Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra. Non sono mancati momenti di tensione e critiche, come quelle espresse da Alba Parietti sulla suddivisione dei gruppi di valutazione: «In questo gruppo c’erano più ragazze che meritavano di andare avanti».

La serata è stata impreziosita da grandi ospiti musicali: Guè, Shablo, Tormento e Joshua hanno dato vita a un siparietto con i giurati; sul palco anche Rkomi, Serhat e la popstar Senhit. Applausi anche per i ballerini di Ballando con le Stelle, Samuel Peron e Veera Kinnunen, che hanno portato in scena eleganza e spettacolo.

Guè scappa dal palco di #MissItalia appena finisce l'esibizione, mentre Tormento, Shablo e Joshua restano sul palco per due battute. Polemica da parte di Rossella Erra, Alba Parietti e Francesca Pascale… pic.twitter.com/xlHKQT3WaX — LALLERO (@see_lallero) September 15, 2025

Katia, la nuova icona della bellezza lucana

Per Katia Buchicchio la vittoria è un traguardo straordinario che rappresenta la Basilicata a livello nazionale. «È un’emozione immensa, ancora non ci credo» ha dichiarato subito dopo l’incoronazione a Miss Italia 2025, stringendo la corona tra le mani. La sua storia, fatta di studio, passione e radici, ha conquistato un’Italia che in lei vede freschezza, determinazione e autenticità.

Il suo percorso era iniziato già lo scorso 6 agosto, quando a Calvello aveva vinto il titolo regionale di Miss Miluna Basilicata 2025, accedendo così alle prefinali nazionali. Da lì, passo dopo passo, fino al successo finale.

Con il sorriso genuino e la determinazione di una ragazza che sogna di diventare dentista senza rinunciare alla sua passione per l’artigianato, Katia porta una ventata di novità a Miss Italia: una bellezza che non è solo estetica, ma che racconta impegno, autenticità e radici.