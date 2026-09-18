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Ilary Blasi, il siparietto con Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: «Sei mesi di noi», frecciata a Totti e Noemi

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 18 Set, 2026 - ore: 04:48 #Grande Fratello Vip, #Ilary Blasi, #selvaggia lucarelli, #Totti
Il siparietto di Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli sull'anniversario di Totti e NoemiIl siparietto di Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli sull'anniversario di Totti e Noemi

Ilary Blasi, dallo show con riferimento alle nozze alla stoccata al ‘pupone’

È bastata una battuta di Selvaggia Lucarelli per riportare Francesco Totti e Noemi Bocchi nella prima puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi aveva appena scherzato sulle nozze con Bastian Muller e sul rapidissimo susseguirsi degli eventi della sua vita sentimentale quando l’opinionista ha costruito con lei un siparietto dal retrogusto inequivocabile: «Ho fatto i conti. Oggi è il 16 febbraio, sei mesi di noi».

Ilary ha riso, mentre Cesara Buonamici, apparentemente spiazzata, ha chiesto: «Ma cosa significa?». «Eh, lo sappiamo noi», ha replicato la conduttrice.

Ilary: «Ero sposata, poi ho divorziato e mi sono anche risposata»

L’ingresso di Ilary Blasi è subito scoppiettante. La conduttrice arriva in studio con un completo bianco composto da pantaloni morbidi e un top in pizzo, richiamando il tema delle nozze celebrate a Ravello con Bastian Muller.

Dopo il balletto iniziale e alcune gag sugli inconvenienti tecnici dello studio, Ilary raggiunge le sue compagne di viaggio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ed è parlando dell’ultima edizione del programma che la conduttrice decide di ironizzare sulla propria vita sentimentale.

«Ci siamo lasciati solo 4 mesi fa e sono successe tantissime cose», racconta riferendosi alla precedente edizione del Grande Fratello Vip, conclusa il 19 maggio.

Poi la battuta che riassume il vorticoso cambiamento della sua vita privata:

«Vi ho salutato che ero sposata. Poi ho divorziato e mi sono anche risposata».

Selvaggia Lucarelli tira fuori il caso Totti-Noemi

A quel punto arriva la provocazione di Selvaggia Lucarelli.

L’opinionista dice a Ilary: «Ho fatto i conti. Oggi è il 16 febbraio, sei mesi di noi».

Ilary scoppia a ridere, comprendendo immediatamente il riferimento. La battuta richiama infatti la vicenda dell’anniversario celebrato da Francesco Totti e Noemi Bocchi, diventata oggetto di discussione proprio per la data indicata dalla coppia.

«Ma cosa significa?», chiede Cesara Buonamici.

«Eh, lo sappiamo noi», replica ridendo Ilary.

Una frase breve, ma sufficiente a riportare al centro della scena una questione che aveva fatto discutere sui social.

Il giallo della data dell’anniversario di Totti e Noemi

Il riferimento è al video pubblicato da Francesco Totti e Noemi Bocchi nel quale i due avevano celebrato i loro cinque anni insieme.

Nelle immagini comparivano palloncini rossi e una musica romantica, accompagnati dalla dedica: «5 anni di noi. Ti amo».

Il dettaglio che aveva attirato l’attenzione era però la data della celebrazione.

Totti aveva raccontato in passato di aver iniziato la relazione con Noemi dopo Capodanno, mentre la celebrazione dei cinque anni insieme aveva indicato un momento precedente. È proprio questa apparente discrepanza temporale ad aver alimentato le domande e le discussioni sulla cronologia della relazione.

E ora, a distanza di tempo, il tema torna indirettamente in televisione attraverso la battuta di Lucarelli.

La battuta arriva proprio dopo le nozze di Ilary

Il tempismo rende la provocazione ancora più evidente. Ilary Blasi ha appena celebrato il matrimonio con Bastian Muller, il compagno conosciuto dopo la fine della relazione con Totti.

Le nozze, rimaste a lungo avvolte nella riservatezza, sono state celebrate a Ravello, sulla Costiera Amalfitana. Solo successivamente la conduttrice ha mostrato pubblicamente il vestito e alcuni momenti della cerimonia.

Così, nel giro di pochi minuti, la prima puntata del Grande Fratello Vip mette sul tavolo il nuovo matrimonio di Ilary, il passato con Totti e il giallo sulla cronologia della relazione dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi.

E la battuta di Selvaggia diventa il momento destinato a far discutere: «Sei mesi di noi».

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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