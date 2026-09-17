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Grande Fratello Vip, scintille tra Selvaggia Lucarelli e Megan Ria sul defollow di Elodie: «Sei qui per parlare di fisica nucleare?»

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 17 Set, 2026 - ore: 23:57 #Elodie, #Grande Fratello Vip, #Megan Ria, #selvaggia lucarelli
Megan Ria durante la prima puntata del Grande Fratello VipMegan Ria e Selvaggia Lucarelli a confronto al GF Vip

Lucarelli ricorda il defollow della cantante e chiede spiegazioni

È bastato il primo ingresso nella Casa per mettere Megan Ria al centro di uno dei temi più chiacchierati della vigilia del Grande Fratello Vip. La ballerina, nuova concorrente del reality, è stata infatti subito chiamata in causa da Selvaggia Lucarelli sulla vicenda che coinvolge Elodie e Franceska Nuredini.

La domanda dell’opinionista è stata diretta: perché Elodie ha smesso di seguire Megan Ria sui social? Una questione rimasta finora senza una spiegazione pubblica e sulla quale da giorni circolavano indiscrezioni.

Selvaggia Lucarelli mette subito Megan davanti alla domanda

Dopo l’ingresso della ballerina nella Casa, Lucarelli ha deciso di affrontare immediatamente l’argomento.

«Megan parlo io, ma sono solo l’ambasciatrice», ha premesso l’opinionista, prima di ricordare il passato professionale della concorrente: Megan Ria faceva parte del corpo di ballo di Elodie e aveva lavorato anche con Franceska Nuredini, attuale compagna della cantante.

Poi è arrivata la domanda che aveva alimentato le indiscrezioni degli ultimi giorni.

«A un certo punto è successo che Elodie ti ha tolto il follow sui social e tutti ci interroghiamo sulla questione: perché lo ha fatto?».

Una domanda che ha riportato in diretta il tema del presunto rapporto tra le tre donne, senza però fornire una risposta definitiva sul motivo del gesto social.

Megan Ria: «Non ho mai capito bene il perché»

La ballerina ha risposto separando i diversi aspetti della vicenda.

Prima ha chiarito il rapporto con Franceska Nuredini: «Con Franceska Nuredini non c’è mai stato nulla se non una bellissima amicizia».

Poi, sul comportamento di Elodie, ha ammesso di non conoscere la ragione del defollow.

«Della questione con Elodie non ho mai capito bene il perché», ha spiegato Megan.

La concorrente ha quindi provato a riportare l’attenzione sulla sua esperienza all’interno del reality: «Sono qui per parlare di me e non di questi gossip beceri».

Una risposta che ha immediatamente provocato la replica di Lucarelli.

«Sei qui per parlare di fisica nucleare, Megan?»

L’opinionista non ha lasciato cadere la definizione di «gossip» utilizzata dalla ballerina.

«Sei qui per parlare di fisica nucleare, Megan? Hai sbagliato posto mi sa», ha ribattuto Lucarelli.

E ha aggiunto: «Bastava dire che non avevi voglia di parlarne. Dire che è solo gossip, come se tu fossi Margherita Hack».

Il confronto ha così riportato al centro della prima puntata proprio la vicenda che aveva accompagnato Megan Ria nei giorni precedenti all’ingresso nella Casa.

Il presunto legame con Franceska e il defollow di Elodie

Prima dell’ingresso della ballerina, Lucarelli aveva già parlato in studio delle indiscrezioni sul rapporto tra Megan Ria, Elodie e Franceska Nuredini.

Il punto di partenza era il percorso professionale di Megan, che aveva ballato con Elodie e anche con Franceska, oggi compagna della cantante.

A far nascere le domande era stato soprattutto il successivo defollow di Elodie nei confronti di Megan sui social. Il gesto era rimasto senza una spiegazione pubblica e, nel frattempo, erano circolate indiscrezioni che lo collegavano a presunte gelosie.

Lucarelli aveva anche scritto nei giorni precedenti che la presenza di Megan al Grande Fratello Vip avrebbe potuto creare apprensione nella coppia Elodie-Franceska, ipotizzando che la ballerina potesse raccontare qualcosa sulla loro storia.

Nella prima puntata, però, Megan ha negato qualsiasi rapporto diverso dall’amicizia con Franceska e ha detto di non aver mai compreso il motivo del defollow di Elodie.

Per ora, dunque, la domanda lanciata in diretta da Lucarelli resta senza una spiegazione: perché Elodie ha smesso di seguire Megan Ria?

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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