Forte dei Marmi, paura per Massimo Boldi: cade e batte la testa, trasferito in ospedale

Massimo Boldi

L’attore comico è stato soccorso dopo una brutta caduta durante una passeggiata con alcuni amici: prima il Versilia, poi il trasferimento a Livorno per gli accertamenti

A Forte dei Marmi attimi di paura per Massimo Boldi, protagonista di una brutta caduta avvenuta nel centro della località toscana. L’attore comico, che si trovava in compagnia di alcuni amici, è finito rovinosamente sul marciapiede e ha battuto la testa. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17 di ieri, mentre Boldi stava passeggiando. Non è ancora chiaro se prima della caduta abbia avuto un malore. A far scattare l’allarme sono stati gli amici dell’attore, intervenuti insieme al personale di un locale che si trovava nelle vicinanze.

La caduta nel centro di Forte dei Marmi

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Boldi stava camminando quando, improvvisamente, è caduto sul marciapiede, riportando un trauma alla testa.

Le persone che si trovavano nei paraggi si sono immediatamente rese conto della situazione e hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Gli amici hanno quindi allertato il 118, facendo intervenire i sanitari.

Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno valutato le condizioni dell’attore e hanno disposto il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia, in codice giallo.

Il trasferimento a Livorno dopo il trauma alla testa

La dinamica della caduta e soprattutto il colpo alla testa hanno portato i medici a disporre ulteriori accertamenti.

Per questo motivo Boldi è stato successivamente trasferito all’ospedale di Livorno, dove dovrà essere sottoposto agli esami necessari per valutare eventuali conseguenze del trauma.

Al momento, secondo le informazioni disponibili, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Il trasferimento è stato disposto a scopo precauzionale e per consentire ai medici di effettuare tutti gli accertamenti richiesti dopo una caduta con trauma cranico.

Resta invece da chiarire un elemento della dinamica: non è noto se l’attore abbia avuto un malore prima di perdere l’equilibrio oppure se si sia trattato di una caduta accidentale.

Il pubblico con il fiato sospeso per il “Cipollino”

La notizia ha inevitabilmente attirato l’attenzione per la popolarità del protagonista. Massimo Boldi, 80 anni, è infatti uno dei volti più conosciuti della comicità italiana e ha costruito una carriera lunghissima tra televisione, cinema e teatro.

La sua storia artistica è legata anche al Derby Club di Milano, storico locale della comicità italiana dal quale sono passati alcuni dei più importanti protagonisti dello spettacolo.

Proprio in quell’ambiente Boldi ha condiviso gli inizi con artisti destinati a diventare celebri, tra cui Cochi e Renato e Diego Abatantuono. Da quella stagione è partita una carriera che lo avrebbe portato rapidamente al grande pubblico.

Uno dei personaggi che lo ha reso immediatamente riconoscibile è stato il celebre “Cipollino”, entrato nell’immaginario della comicità televisiva italiana.

Gli accertamenti e le prossime ore

Ora l’attenzione è concentrata sulle condizioni dell’attore e sugli esiti degli esami a cui sarà sottoposto a Livorno.

La caduta, avvenuta in pieno centro e davanti ad alcune persone, ha richiesto l’intervento dei soccorritori e successivamente un doppio passaggio ospedaliero. Prima il trasferimento al Versilia in codice giallo, poi la decisione di portarlo a Livorno proprio per la necessità di approfondire il trauma riportato alla testa.

Al momento non emergono elementi che facciano pensare a condizioni particolarmente gravi. La prudenza resta comunque d’obbligo, considerando la dinamica dell’incidente e il trauma cranico.

Per i tanti spettatori che hanno seguito Boldi per decenni, sono dunque ore di attesa. L’auspicio è che gli accertamenti possano escludere conseguenze importanti e permettere all’attore di lasciarsi presto alle spalle la brutta caduta di Forte dei Marmi.