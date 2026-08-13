«A 19 anni non collegavo il cervello alla bocca»: Giulia De Lellis racconta chi è diventata dopo 10 anni

Giulia De Lellis

L’influencer e imprenditrice si racconta nel podcast Forbes Style Talks

Giulia De Lellis non rinnega la ragazza che era a 19 anni, ma ammette di essere profondamente cambiata. Oggi ha 30 anni, un’azienda, un brand di make-up, una famiglia e una figlia, e nel podcast Forbes Style Talks affronta senza troppi giri di parole anche una delle critiche che l’hanno accompagnata per anni: l’idea di essere superficiale, poco intelligente o addirittura snob.

Una riflessione che parte proprio dagli inizi della sua popolarità, quando era giovanissima e diventò un volto conosciuto dal grande pubblico grazie a Uomini e Donne. Da allora sono passati dieci anni, milioni di follower e una trasformazione professionale che l’ha portata dal mondo della televisione a quello dell’imprenditoria.

«A 19 anni ero molto superficiale»

Giulia De Lellis riconosce di aver commesso degli errori nel periodo in cui ha iniziato a esporsi pubblicamente.

«Molti mi hanno conosciuta a 19 anni», ha spiegato, sottolineando quanto fosse diversa allora la sua consapevolezza. A quell’età, ha ammesso, non sempre valutava le conseguenze di ciò che diceva davanti alle telecamere o sui social.

Il passaggio più diretto riguarda proprio il modo in cui comunicava: «Non collegavo il cervello con la bocca: quello che pensavo dicevo, a volte anche in maniera molto superficiale».

Un’autocritica che l’influencer oggi guarda con una certa distanza, senza però cancellare quella fase della propria vita.

«Oggi mi sento una persona intelligente»

Il punto centrale del racconto è proprio la consapevolezza di essere cresciuta. De Lellis rivendica il percorso compiuto e considera profondamente cambiata la persona che era agli inizi.

«Oggi ho 30 anni, con un’azienda alle spalle, con un brand da Sephora, una famiglia, una bambina», ha raccontato, prima di aggiungere una frase destinata inevitabilmente a far discutere: «Mi sento di dire che sono una persona intelligente».

Un’affermazione che arriva dopo anni nei quali una parte del pubblico ha continuato ad associarla all’immagine della giovane influencer conosciuta a 19 anni.

Per De Lellis, invece, quella fotografia non rappresenta più la donna che è diventata.

Dal successo sui social all’azienda

La trasformazione non riguarda soltanto la sfera personale. Negli anni De Lellis ha costruito una vera attività imprenditoriale, affiancando alla sua presenza sui social la gestione di un’azienda e di Audrer, il suo brand di make-up.

Nonostante i risultati raggiunti, l’influencer non si considera ancora arrivata. Anzi, nell’intervista ammette di sentirsi ancora «acerba» come imprenditrice e di imparare il mestiere giorno dopo giorno direttamente sul campo.

È una parte della sua evoluzione che considera importante: non soltanto l’aumento dei follower o la notorietà, ma la capacità di assumersi responsabilità e di confrontarsi con un’attività che richiede decisioni, organizzazione e progettualità.

«Non so perché sia nata questa storia che me la tiro»

C’è poi un’altra etichetta che De Lellis non riconosce come propria: quella della ragazza che se la tira.

«Questa cosa che la De Lellis se la tira, non lo so perché è nata. Magari sono stata io pessima a farmi comprendere», ha detto.

La sua descrizione di sé è invece molto diversa: «Io sono una ragazza molto terra terra, semplice semplice».

Anche in questo caso l’influencer non attribuisce completamente la responsabilità agli altri, ma ammette di poter aver contribuito alla costruzione di un’immagine che oggi non sente appartenerle.

È uno degli aspetti più interessanti dell’intervista: De Lellis non prova semplicemente a respingere le critiche, ma cerca di spiegare come sia cambiata la persona dietro il personaggio.

La domanda che non vorrebbe più sentirsi fare

Nel corso degli anni, inevitabilmente, anche la sua vita sentimentale è diventata materia di discussione pubblica. E c’è una domanda che, più delle altre, dice di non sopportare.

«Eliminerei quando mi chiedono: “Ma state insieme veramente?”», ha raccontato.

Una domanda che, secondo De Lellis, le è stata rivolta più volte nel corso delle sue relazioni, non soltanto in quella attuale.

Oggi, diventata madre della piccola Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe, quella domanda le appare ancora più difficile da comprendere.

La sua riflessione, dunque, va oltre la semplice replica agli haters. È il racconto di una donna che sostiene di essere cambiata profondamente rispetto alla ragazza diventata famosa a 19 anni e che oggi vuole essere giudicata anche per ciò che ha costruito lontano dalla televisione.

Giulia De Lellis continua naturalmente a vivere sotto i riflettori, ma rivendica il diritto di non essere più identificata soltanto con il personaggio degli esordi. Una crescita personale e professionale che, a suo giudizio, merita di essere riconosciuta.