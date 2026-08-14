Noemi Bocchi a Ballando con le stelle, Totti la prende in giro: «Ma stai a scherzà?». E Milly Carlucci non molla Lucio Presta

Totti e Noemi Bocchi

La compagna di Francesco Totti è la quarta concorrente ufficiale del dance show di Rai 1

Noemi Bocchi sbarca ufficialmente a Ballando con le Stelle e a commentare la sua nuova avventura, ancora prima di scendere in pista, ci pensa Francesco Totti. L’annuncio della partecipazione della compagna dell’ex capitano della Roma è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, nel quale Bocchi si mostra mentre si allena sulle note di Michael Jackson. Una prova casalinga diventata subito un siparietto grazie all’ironia del compagno.

La flower designer è infatti la quarta concorrente ufficiale della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci. E proprio mentre si esercita davanti alla telecamera, dalla voce di Totti arriva la domanda: «Ma che stai a fa’?». Bocchi gli chiede quindi se assomigli al ballerino che sta guardando e la risposta dell’ex calciatore scatena la risata: «Uguale proprio!».

Totti scherza con Noemi: «Ma che ti sei operata all’anca?»

Il siparietto tra i due prosegue con altre battute. Totti, sempre con tono ironico, osserva la compagna mentre si cimenta nei passi e le chiede: «Ma che ti sei operata all’anca?».

Poi arriva il momento dell’annuncio ufficiale. Noemi Bocchi racconta di essere stata contattata da Milly Carlucci: «Mi ha chiamato Milly! Devo andare a Ballando con le Stelle!».

La reazione di Totti è tutta da ridere: «Ma stai a scherzà… Lascia perdere». Una battuta che accompagna l’ingresso ufficiale di Bocchi nel cast e che aggiunge un pizzico di leggerezza a una partecipazione già molto attesa, considerando la notorietà della concorrente e il legame con uno dei personaggi più popolari del calcio italiano.

Bocchi, alla fine del video, saluta i suoi follower e dà appuntamento alla nuova avventura: «Ragazzi, ci vediamo presto».

Noemi Bocchi è la quarta concorrente ufficiale

La presenza di Noemi Bocchi va ad aggiungersi ai primi nomi già annunciati per la ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. Tra i concorrenti ufficiali figurano anche Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.

La lista potrebbe però continuare a crescere nelle prossime settimane. Restano infatti in attesa di conferma altri nomi, tra cui l’attrice Anna Safroncik, il modello Simone Susinna e Alberto Ravagnani.

Anche sul fronte dei maestri sono già arrivate le prime ufficialità. Gioia Giovanatti farà il suo debutto nel programma, mentre tornerà Nikita Perotti, vincitore della scorsa edizione.

Per Noemi Bocchi, dunque, sta per cominciare una sfida completamente diversa rispetto alle sue precedenti esperienze televisive. E la prima reazione di Totti lascia già intuire che il suo percorso potrebbe essere accompagnato da una buona dose di ironia anche fuori dalla pista.

Milly Carlucci insiste per avere Lucio Presta

Ma la vera partita dietro le quinte di Ballando con le Stelle riguarda anche Lucio Presta. Nonostante Milly Carlucci abbia parlato di un cast ormai definito, secondo quanto riportato dall’Adnkronos la conduttrice starebbe insistendo per convincere l’ex agente televisivo a entrare nel programma.

L’ipotesi sarebbe quella di affidargli un ruolo particolare, come giudice “a latere” e custode del tesoretto, con la possibilità quindi di incidere sull’andamento della competizione.

Presta, che ha anche un passato da ballerino, avrebbe però già rifiutato la proposta. Milly Carlucci, secondo le indiscrezioni, non avrebbe comunque chiuso la porta e gli avrebbe chiesto di prendersi ancora qualche giorno per riflettere.

È questo il nuovo fronte aperto nella costruzione della prossima edizione: la conduttrice non sembra intenzionata a rinunciare facilmente a Presta, mentre il diretto interessato deve ancora sciogliere definitivamente il nodo sulla sua eventuale partecipazione.

La rivoluzione della giuria e gli altri nodi

La nuova stagione di Ballando potrebbe essere caratterizzata anche da una significativa trasformazione della giuria. L’addio di Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset, ha aperto uno spazio importante, mentre resta da definire anche il futuro di Fabio Canino.

Tra le ipotesi circolate ci sono quelle di Barbara D’Urso e Alberto Matano come possibili nuovi ingressi al tavolo della giuria, mentre Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni sarebbero confermati.

Lo stesso Canino potrebbe, in alternativa, essere coinvolto nella gara come concorrente. Rimane poi da chiarire la posizione di Paolo Belli, dopo la parentesi dello scorso anno da ballerino e alla luce dello stop ai suoi impegni professionali seguito al grave incidente stradale di luglio.

Intanto la pista si prepara ad accogliere Noemi Bocchi. E, mentre Milly continua a lavorare alla squadra, Totti sembra già averle assegnato il primo giudizio: almeno per lui, la prova di ballo della compagna è tutta da ridere.