Maurizio Battista si scaglia contro l’ex: ‘Devo elemosinare per vedere mia figlia, venderò la cameretta’ (VIDEO)

“La mia ex moglie non mi fa vedere mia figlia. Devo chiedere l’elemosina per vederla per due giorni”. Maurizio Battista ha deciso di condividere con i suoi follower su Facebook il delicato momento che sta attraversando per il tormentato rapporto con l’ex, Alessandra Moretti, dalla quale si è separato da oltre un anno.

Il comico attacca la moglie: ‘Non mi fa vedere mia figlia, una settimana forse è troppo, ma almeno due giorni’

La figlia, Anna, ha sei anni e secondo quanto riferito dal comico sui social la ragazzina dovrebbe trascorrere alternativamente una settimana con un genitore e 7 giorni con l’altro. “Forse una settimana è troppo, ma dico due giorni, uno chiedo troppo, quando la vedo?” – si è chiesto il romano che ha perso le staffe dopo l’ultimo diniego. L’ex avrebbe negato alla figlia di raggiungere il papà la sera del 31 dicembre all’Auditorium Conciliazione in occasione del suo spettacolo Tutti Contro Tutti.

Maurizio Battista voleva la ragazzina al suo fianco in occasione dello spettacolo del 31 dicembre

“La signora mi ha risposto: ‘Eh, vediamo! se poi piange, si stanca, magari vediamo l’1. Come magari?” – ha sbottato Maurizio Battista che ha dichiarato di essere pronto a rivolgersi al tribunale e si è scagliato contro l’attuale compagno di Alessandra Moretti. Poi le parole che sembrano un avvertimento. “Vi aspetto sotto casa. Mi sono rotto il ca…”. Poche ore prima il comico, esasperato dalla situazione, ha condiviso un altro video in cui ha manifestato l’intenzione di vendere la cameretta della figlia.

“Gli sviluppi mi costringono a regalare la cameretta della signorina Anna. Visto che non può venire perché le manca la mamma, visto che ha altri tipi di problemi, reali o indotti, mi fa piacere regalarla. E’ il mio ennesimo fallimento. Qualche altro bambino o bambina se la può godere e questo mi fa piacere”.