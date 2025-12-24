Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini, i reati ipotizzati: ‘Emersi ulteriori profili’

DiRedazione

Pubblicato: 24 Dic, 2025 - ore: 23:26 #Alfonso Signorini, #Antonio Medugno, #denuncia
Antonio Medugno e Alfonso SignoriniAntonio Medugno e Alfonso Signorini

L’ex concorrente del Grande Fratello presenta querela: indaga la Procura di Milano

Il papà l’aveva preannunciato durante l’ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha presentato una denuncia-querela nei confronti di Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip. La notizia è stata confermata dai legali del giovane, gli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, i reati ipotizzati sono violenza sessuale ed estorsione, con la richiesta alla Procura della Repubblica di Milano di valutare anche l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie penali.

La denuncia e l’accelerazione dell’azione legale

I legali spiegano che nel corso della redazione dell’atto sarebbero emersi nuovi elementi rispetto a quanto già dichiarato da Medugno in precedenza. Proprio queste nuove circostanze avrebbero spinto la difesa ad anticipare il deposito della querela.

“Nel corso della redazione dell’atto sono emersi ulteriori profili – si legge nella nota – che hanno indotto ad accelerare l’iniziativa giudiziaria”, spiegano gli avvocati Morrone e Pipicella.

Le accuse e il ruolo della Procura

Nella denuncia, depositata presso la Procura della Repubblica di Milano, si chiede di accertare non solo i fatti denunciati, ma anche l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti. La magistratura dovrà ora valutare gli atti e stabilire se vi siano gli estremi per procedere formalmente.

Al momento non risultano provvedimenti a carico del conduttore, ma l’apertura del fascicolo segna un passaggio giudiziario rilevante.

Le parole dei legali e il silenzio delle parti

Secondo quanto riferito dai difensori, Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia, mantenendo il massimo riserbo. Nel comunicato, gli avvocati ringraziano anche il nuovo manager dell’ex concorrente, Fabio Baglivo, per il supporto fornito in una fase delicata.

Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte di Alfonso Signorini. La vicenda, tuttavia, ha già acceso un forte dibattito mediatico e potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Chi è Federica Balzano, la fidanzata di Antonio Medugno affronta la tempesta: ‘Sistema corrotto’

Dic 24, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Davide Donadei, sfogo dopo Falsissimo: ‘Mai ricevuto regali né avances da Signorini, ho le registrazioni’

Dic 24, 2025 Redazione
Gossip e TV

Sanremo 2026, il colpo a sorpresa: Belen con Samurai Jay per tutte le serate e per la cover arriva Zucchero

Dic 23, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini, i reati ipotizzati: ‘Emersi ulteriori profili’

Attualità

Papa Leone XIV sorprende i fedeli: la notte di Natale tra pioggia e un gesto che commuove Piazza San Pietro

Lavoro

Concorso Ministero della Difesa 2025: 1100 posti a tempo indeterminato, ecco come partecipare

Attualità

Dario Cipullo trovato morto nel canale, gli esami chiariscono la causa, ma restano i dubbi

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.