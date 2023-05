Micol Incorvaia rompe il silenzio su Fiorello e Littizzetto e attacca gli haters: ‘Insultano senza informarsi’

Una Stories che prima ha fatto rumore sui media e poi ha stuzzicato l’interesse di due trasmissioni Rai che hanno commentato con ironia l’uscita di Micol Incorvaia che si lamentava di essere stata ‘svegliata’ dal corriere di Amazon alle 9:30.

Micol Incorvaia nel mirino di Fiorello e Littizzetto dopo la Stories sul corriere

Dopo il sarcasmo di Fiorello, in Viva Rai 2, e Luciana Littizzetto, durante Che tempo che fa, l’ex gieffina ha rotto gli indugi ed è tornata sulla vicenda rispondendo alle domande dei follower su Instagram. “Per quanto riguarda la satira ho riso anche io anche se alcune uscite non sono state di buon gusto” – ha spiegato Micol Incorvaia che ha aggiunto di non aver gradito gli attacchi di chi si è informato superficialmente e non ha compreso il suo tono sarcastico rispetto alla vicenda del corriere.

L’ex gieffina: ‘Il mio tono era ironico, i miei ritmi non corrispondevano a quelli della vita reale’

“Mi ha fatto ridere meno la disinformazione e come questa possa generare cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che non si documenta prima di venirti ad insultare.

Se le persone in questione avessero visto la Stories avrebbero capito che il mio tono era ironico e che stava subendo dei ritmi sfalsati che non corrispondevano a quelli della vita reale. Stavo male per i ritmi sonno veglia completamente andati” – ha chiosato Micol Incorvaia.