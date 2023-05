Micol Incorvaia si lamenta del corriere e conquista la ribalta su due programmi Rai

Dalle critiche alla ribalta per un’uscita discutibile ma che probabilmente sarebbe passata inosservata se fosse stata pronunciata da chi non ha grande seguito sui social e non ha partecipato ad un reality come il GF Vip. Micol Incorvaia è finita prima sui principali siti online per essersi scagliata contro il corriere di Amazon per averla svegliata alle 9:30.

Micol Incorvaia contro il corriere per la ‘brusca’ sveglia, l’ironia di Fiorello su Viva Rai 2

La fidanzata di Edoardo Tavassi ha pensato di dedicare una Stories al ‘brusco’ risveglio che ovviamente è finita nel mirino del web ma anche di Rosario Fiorello in Viva Rai 2 che ha mostrato in puntata uno dei titoli dedicati al ‘fattaccio’ commentandola con la consueta ironia con Biggio e l’allegra compagnia. Le esternazioni di Micol Incorvaia hanno colpito anche Luciana Littizzetto che nel corso della puntata del 30 aprile di Che tempo che fa l’ha commentata con un’immaginaria e sarcastica lettera di scuse del corriere di Amazon oltre che con le sue pungenti stoccate.

“Povera signorina di Signorini. Tu svegliati alle 9 e mezza, fai quei tre passi dal letto al citofono, chi sarà, ti spaventi. Era stremata dai selfie, capisci che sei scossa. Lei è stata sei mesi nella casa del GF Vip e avrà i ritmi sballati. Ma la maggior parte delle altre persone a quell’ora fa la terza colazione”.

Le stoccate di Luciana Littizzetto a Che tempo che e l’immaginaria lettera di scusa del corriere

Nessuna reazione da parte della ventinovenne che ha pubblicato, invece, su Stories un siparietto con Edoardo Tavassi in cui si lamentava perché non lo faceva giocare con lui a playstation in attesa dell’arrivo del panino dal McDonald’s. Magari questa uscita non conquisterà la stessa attenzione dei media ma intanto Micol Incorvaia ha conquistato la ribalta in due seguitissimi programmi Rai dopo 6 mesi nella casa più spiata dagli italiani.