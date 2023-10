Miss Portogallo, trionfa transgender: sui social invettive contro Marina Machete (VIDEO)

Una donna transgender ha vinto il concorso di bellezza Miss Portogallo per la prima volta e competerà con un’altra transgender per il titolo di Miss Universo in programma a El Salvador.

Marina Machete, assistente di volo da 28 anni, si è aggiudicata il titolo a Borba, nella regione sud-orientale di Evora. “Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo per il Portogallo” – ha scritto sui social media. “Per anni non mi è stato possibile partecipare, e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti” – ha aggiunto. Sui social non sono mancate le polemiche con diversi utenti che hanno preso di mira il concorso e la vincitrice con invettive e attacchi omofobi e dispregiativi.

Lo scorso mese di luglio la 22enne olandese Rikkie Kolle è diventata la prima donna transgender a vincere il titolo di Miss Paesi Bassi. Quest’ultima ha riferito di aver ricevuto minacce di morte dopo aver conquistato l’ambita fascia. Machete e Kolle succederanno alla spagnola Angela Ponce, diventata la prima candidata transgender al titolo di Miss Universo nel 2018.