Grande attesa per Miss Trans 2026 a Sestino

Cena cantata, passerella e giuria popolare al Sestino Fronte Lago di Desenzano del Garda: aperte le prenotazioni e le selezioni per le concorrenti

Una serata all’insegna del fascino, dell’eleganza e della celebrazione della libertà di esprimere sé stesse. Il prestigioso Sestino Fronte Lago di Desenzano del Garda si prepara ad accogliere Miss Trans Sestino, il concorso di bellezza e inclusione che promette di trasformare una cena in un appuntamento di grande spettacolo.

La serata del 5 dicembre con Beatrice Bigoni alla conduzione

L’appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre, a partire dalle ore 20.00, con una speciale cena cantata nella raffinata cornice del Sestino Fronte Lago, location di prestigio affacciata sulle suggestive atmosfere del Garda. A condurre la serata sarà la bella e brillante Beatrice Bigoni, chiamata ad accompagnare il pubblico attraverso una manifestazione che vuole celebrare femminilità, personalità, portamento e fascino.

Protagoniste assolute saranno le ragazze transessuali in gara, che si presenteranno davanti al pubblico in due differenti momenti di passerella: prima in abito elegante, per esaltare classe e raffinatezza, e successivamente in costume da bagno, mettendo in risalto presenza scenica e disinvoltura.

La giuria popolare: saranno gli ospiti a votare le concorrenti

Ma la particolarità di Miss Trans Sestino risiede proprio nel suo meccanismo di votazione: saranno infatti i commensali presenti in sala a vestire i panni della giuria popolare. Ogni ospite riceverà un’apposita scheda di voto, posizionata al proprio posto a sedere, attraverso la quale potrà esprimere la propria preferenza e contribuire alla proclamazione delle tre classificate: terza, seconda e prima classificata.

Un format che intreccia intrattenimento, partecipazione e valorizzazione individuale, dando vita a una competizione nella quale ogni concorrente avrà l’opportunità di raccontarsi attraverso la propria immagine e il proprio modo di vivere la passerella.

Miss Trans a Sestino

Gli organizzatori e i partner della manifestazione

L’organizzazione porta la firma del press agent Mattia Pagliarulo, affiancato da Angela Cannata di Mirò Events e da Roberta Mellone di Le Particulier Studio, tre realtà unite dalla volontà di dare vita a un appuntamento capace di coniugare glamour, spettacolo e inclusione.

A impreziosire ulteriormente la manifestazione, la presenza di importanti partner: Raffaela Gallina, lookmaker del salone A modo mio di Palmanova, e la casa editrice torinese Pathos Edizioni. Il reportage fotografico della serata sarà affidato all’obiettivo del fotografo ufficiale Dino Juliani, incaricato di immortalare i momenti più significativi dell’evento.

Come prenotare la cena e partecipare alle selezioni

Le prenotazioni per partecipare alla cena cantata sono ufficialmente aperte. Per riservare il proprio tavolo è possibile contattare l’organizzazione al numero 349 3789872, tramite chiamata o messaggio.

Sono invece aperte le selezioni per le ragazze transessuali interessate a partecipare al concorso: per candidarsi e ricevere informazioni è possibile scrivere su WhatsApp al 345 8368017.

Miss Trans Sestino si prepara dunque a portare sul Lago di Garda una serata in cui la passerella diventa palcoscenico, la bellezza si declina in mille sfumature e l’inclusione trova spazio attraverso il linguaggio universale dello spettacolo.