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Lda e Aka 7even si separano: addio al progetto insieme, cancellati i concerti di novembre

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 3 Nov, 2026 - ore: 22:19 #Aka 7even, #concerti, #LDA
Aka 7even e LdaAka 7even e Lda

I due artisti annunciano sui social la fine della collaborazione musicale dopo Sanremo, l’album condiviso e il tour estivo

Si chiude un capitolo importante per Lda e Aka 7even. I due cantanti hanno annunciato attraverso un post e un video pubblicati su Instagram la decisione di interrompere il progetto musicale portato avanti insieme negli ultimi mesi e di tornare a concentrarsi sulle rispettive carriere da solisti. Una scelta maturata di comune accordo, spiegano, senza rotture personali né tensioni, ma con la volontà di intraprendere nuove direzioni artistiche.

La notizia ha una conseguenza immediata per i fan: i concerti programmati a novembre a Milano, Roma e Napoli sono stati annullati. I due artisti si sono scusati con chi aveva acquistato i biglietti e si era organizzato per assistere agli spettacoli.

L’annuncio sui social: «Quello che abbiamo costruito resterà per sempre»

Nel messaggio affidato ai social, Lda e Aka 7even hanno voluto innanzitutto ringraziare il pubblico che li ha accompagnati in questa esperienza, sottolineando il valore del percorso condiviso e il sostegno ricevuto fin dall’inizio.

«Oggi abbiamo deciso insieme di chiudere questo capitolo musicale e tornare ai nostri percorsi individuali», hanno scritto, precisando però che la fine della collaborazione artistica non intacca il rapporto personale. «Quello che abbiamo costruito va ben oltre la musica e resterà per sempre, come la nostra amicizia e il vostro essere famiglia».

Parole che accompagnano un addio professionale raccontato senza toni polemici. I due hanno definito l’esperienza vissuta insieme incredibile, sia dal punto di vista musicale sia sul piano umano, ringraziando i fan per aver contribuito al successo del progetto.

Saltano le date di Milano, Roma e Napoli: come chiedere il rimborso

La separazione artistica comporta anche la cancellazione degli appuntamenti dal vivo previsti per il mese di novembre. Nel loro comunicato, i cantanti hanno espresso dispiacere per la decisione, consapevoli delle aspettative di chi aveva già acquistato il biglietto.

«Sappiamo quanto aspettavate questi concerti e ci dispiace davvero per chi si era organizzato per esserci», hanno spiegato.

Per i biglietti già acquistati è previsto il rimborso, da richiedere entro il 31 dicembre. Gli spettatori dovranno fare riferimento al circuito attraverso il quale hanno effettuato l’acquisto, seguendo le relative procedure.

Da Sanremo al tour estivo: si chiude un’esperienza durata quasi un anno

La collaborazione tra Lda e Aka 7even aveva preso forma quasi un anno fa, dando vita a un percorso che li ha portati a condividere diverse tappe importanti. Tra queste, la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”, la pubblicazione del primo album realizzato insieme e un tour estivo che li ha visti esibirsi sui palchi di numerosi festival italiani.

Un’avventura che ha permesso ai due artisti di sperimentare una dimensione musicale comune e di raggiungere un pubblico che ha seguito con entusiasmo il progetto.

Adesso la strada si divide, almeno sul piano professionale. Lda e Aka 7even ripartiranno dalle rispettive carriere soliste, con nuovi obiettivi e percorsi creativi da sviluppare. L’amicizia, assicurano, resterà. Per i fan si chiude un’esperienza musicale, ma non il legame tra i due artisti.

Di Rosalyn Bianca

Annarita Raiola: la passione per la televisione, la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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